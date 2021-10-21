В Кривом Роге прощаются с братом погибшего мэра Константина Павлова

В Кривом Роге 21 октября началась траурная панихида по Андрею Павлову. Его нашли мертвым 18 октября. Мужчина был братом погибшего мэра Кривого Рога Константина Павлова.

Прощальная церемония началась в 11:30 в доме на улице Черняховского. К месту, где жил Павлов, пришла примерно сотня человек.

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Пришли родные и представители власти

После того, как священник закончит отпевание покойника, его повезут на погребение. Мужчина будет покоиться в земле Всебратского кладбища.



Церемония прощания возле дома / Фото "Первый Городской"

На церемонию прощания пришли друзья и родные Павлова. Также пришли выразить соболезнования родственникам и почтить умершего представители власти. В частности, там был исполняющий обязанности мэра Кривого Рога Юрий Вилкул.



Прощание с братом мэра Павлова / Фото "Первый Городской"

Коротко о гибели брата мэра Кривого Рога