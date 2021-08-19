В Кривом Роге прощаются с мэром Константином Павловым: фото и видео с церемонии

В Кривом Роге 19 августа продолжается церемония прощания с погибшим городским головой Константином Павловым. Сотни людей идут в театр Тараса Шевченко.

Прощаются с Павловым в театре. Из колонн здания сняли афиши и разместили над парадным входом огромный портрет политика с черной лентой.

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Как прощаются с Павловым

Несмотря на пасмурную погоду, сотни людей идут отдать умершему последний почет. Жители города несут цветы. Среди присутствующих есть представители районных и городских чиновников, коллеги Павлова.

Церемония прощания с мэром / Фото "Первый городской" и PavlovskyNews:

Провожают чиновника в сопровождении оркестра. Очередь из желающих попрощаться с Павловым растет. Церемония прощания продлится до 11:30. Позже похоронная процессия двинется на Центральное кладбище.

Смотрите прямую трансляцию прощания с Павловым:

Что известно о смерти Павлова