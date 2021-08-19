В Кривом Роге прощаются с мэром Константином Павловым: фото и видео с церемонии
Источник:"Первый городской"
В Кривом Роге 19 августа продолжается церемония прощания с погибшим городским головой Константином Павловым. Сотни людей идут в театр Тараса Шевченко.
Прощаются с Павловым в театре. Из колонн здания сняли афиши и разместили над парадным входом огромный портрет политика с черной лентой.
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Как прощаются с Павловым
Несмотря на пасмурную погоду, сотни людей идут отдать умершему последний почет. Жители города несут цветы. Среди присутствующих есть представители районных и городских чиновников, коллеги Павлова.
Церемония прощания с мэром / Фото "Первый городской" и PavlovskyNews:
Провожают чиновника в сопровождении оркестра. Очередь из желающих попрощаться с Павловым растет. Церемония прощания продлится до 11:30. Позже похоронная процессия двинется на Центральное кладбище.
Смотрите прямую трансляцию прощания с Павловым:
Что известно о смерти Павлова
- Константина Павлова нашли мертвым 15 августа в селе Вольное Днепропетровской области. Возле его тела лежало ружье.
- Полиция открыла уголовное производство по статье об умышленном убийстве.
- СМИ пишут, что мэра могли довести до самоубийства из-за его профессиональной деятельности. Причиной могли стать схемы с тендерами, которые проводили за спиной политика.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что будет держать расследование дела на личном контроле. К слову, Кривой Рог является родным городом Зеленского.
- До выборов, согласно закону, исполняющим обязанности мэра будет секретарь горсовета Александр Котляр.