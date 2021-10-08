Девочка ушла из дома 7 октября. Об исчезновении ребенка в полицию сообщила ее мать. Правоохранители просят помочь найти подростка.
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Ушла из дома и не вернулась
Полиция разыскивает без вести пропавшую Нехайчик Каролину Александровну 2009 года рождения. Она 7 октября ушла из дома и не вернулась.
Как выглядит девочка:
- рост 150 сантиметров;
- худощавого телосложения;
- волосы длинные, русого цвета, глаза карие;
- одета в куртку розового цвета, синюю спортивную кофту, темные штаны, кроссовки серого цвета;
- на подбородке слева две родинки;
- на руках шрамы от укуса собаки.
В Кривом Роге разыскивают Каролину Нехайчик / Фото Нацполиции