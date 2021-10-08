Девочка ушла из дома 7 октября. Об исчезновении ребенка в полицию сообщила ее мать. Правоохранители просят помочь найти подростка.

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Ушла из дома и не вернулась

Полиция разыскивает без вести пропавшую Нехайчик Каролину Александровну 2009 года рождения. Она 7 октября ушла из дома и не вернулась.

Как выглядит девочка:

  • рост 150 сантиметров;
  • худощавого телосложения;
  • волосы длинные, русого цвета, глаза карие;
  • одета в куртку розового цвета, синюю спортивную кофту, темные штаны, кроссовки серого цвета;
  • на подбородке слева две родинки;
  • на руках шрамы от укуса собаки.

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В Кривом Роге разыскивают Каролину Нехайчик / Фото Нацполиции