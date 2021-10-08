В Кривом Роге разыскивают без вести пропавшую 12-летнюю девочку

В Кривом Роге исчезла Каролина Нехайчик 2009 года рождения. Она ушла из дома и не вернулась. Ребенка ищут уже сутки.

Девочка ушла из дома 7 октября. Об исчезновении ребенка в полицию сообщила ее мать. Правоохранители просят помочь найти подростка.

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Ушла из дома и не вернулась

Полиция разыскивает без вести пропавшую Нехайчик Каролину Александровну 2009 года рождения. Она 7 октября ушла из дома и не вернулась.

Как выглядит девочка:

рост 150 сантиметров;

худощавого телосложения;

волосы длинные, русого цвета, глаза карие;

одета в куртку розового цвета, синюю спортивную кофту, темные штаны, кроссовки серого цвета;

на подбородке слева две родинки;

на руках шрамы от укуса собаки.



В Кривом Роге разыскивают Каролину Нехайчик / Фото Нацполиции

Если вам известно местонахождение Каролины, то полиция просит сообщить об этом по телефонам: (099) 618 08 48, (096) 522 32 51 или 102.