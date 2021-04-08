В Кривом Роге спасателям удалось вытащить из реки девушку, которая прыгнула с автомобильного моста. Потерпевшая упала в ледяную воду Саксагани.

Сообщение о девушке на мосту поступило к спасателям около 23:00 7 апреля. Инцидент произошел в Покровском районе Кривого Рога.

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Девушка была в 35 метрах от берега

Девушка стояла на краю моста через реку Саксагань и, очевидно, хотела прыгнула вниз. Когда работники Службы спасения прибыли на место, потерпевшая уже была в воде. Она была у бетонной конструкции вблизи опоры моста. Берег был в 35 метрах.

Пострадавшую госпитализировали с переохлаждением

Спасатели добрались до девушки на резиновой лодке. Девушку затащили внутрь и доставили к берегу. Там уже ждали медики скорой помощи, которые и предоставили потерпевшей экстренную помощь. Пострадавшую доставили в больницу с предварительным диагнозом переохлаждение.

Обратите внимание! К спасению привлекли 11 человек личного состава и 2 единицы техники.

Смотрите видео спасателей: