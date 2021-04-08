С моста – в ледяную воду: в Кривом Роге спасли девушку, попытавшуюся совершить самоубийство
В Кривом Роге спасателям удалось вытащить из реки девушку, которая прыгнула с автомобильного моста. Потерпевшая упала в ледяную воду Саксагани.
Источник:ГСЧС Днепропетровской области
Сообщение о девушке на мосту поступило к спасателям около 23:00 7 апреля. Инцидент произошел в Покровском районе Кривого Рога.
Читайте также В Киеве в Бортничах из окна новостройки выпал человек: фото
Девушка была в 35 метрах от берега
Девушка стояла на краю моста через реку Саксагань и, очевидно, хотела прыгнула вниз. Когда работники Службы спасения прибыли на место, потерпевшая уже была в воде. Она была у бетонной конструкции вблизи опоры моста. Берег был в 35 метрах.
Пострадавшую госпитализировали с переохлаждением
Спасатели добрались до девушки на резиновой лодке. Девушку затащили внутрь и доставили к берегу. Там уже ждали медики скорой помощи, которые и предоставили потерпевшей экстренную помощь. Пострадавшую доставили в больницу с предварительным диагнозом переохлаждение.
Смотрите видео спасателей:
Поделиться новостью