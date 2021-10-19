В Кривом Роге сын 4 года ищет могилу отца, которого похоронили как неизвестного

В Кривом Роге сын уже 4 года не может найти могилу отца. Правоохранители не могут дать четкого ответа, где именно похоронен мужчина.

По словам родных, 65-летний Виктор Сироштан в июле 2018 года ушел из дома и не вернулся.

Важно Родного брата погибшего мэра Кривого Рога Павлова нашли мертвым

После исчезновения пенсионера, его родные забили тревогу и сразу же обратились в полицию. Через 2 месяца тело неизвестного, который подходил под описание, обнаружили в реке Ингулец. Оно было в ужасном состоянии. В полиции отметили, что найденное тело никто не узнал, поэтому его похоронили как неопознанного сразу после экспертизы.

Позже родственники благодаря сравнительной молекулярно-генетической экспертизе установили, что найденный труп мужчины в реке принадлежал Виктору Сироштану. Сын сразу же начал выяснять, где похоронен его отец. Однако точной информации об этом нет – одни говорят, что пенсионер похоронен на Центральном кладбище Кривого Рога, другие – на Западном.

По состоянию на 26 сентября 2018 года труп неизвестного мужчины опознан не был, поэтому после получения разрешения прокурора был похоронен КП "Ритуал Сервис Плюс" на Западном кладбище Кривого Рога,

– заявили в полиции.

Однако родные не могут найти могилу мужчины. Поиски продолжаются уже 4 года.