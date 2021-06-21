В Кривом Роге учитель изнасиловал девушку на выпускном, – журналистка

На школьном выпускном в Кривом Роге учитель изнасиловал девушку. В местной полиции якобы посоветовали пострадавшей "сыграть свадьбу" с насильником.

Журналистка Елена Вышницкая сообщила, что ее друг 19 июня рассказал об изнасиловании сестры. Это сделал на школьном выпускном учитель девушки.

Кстати В харьковском хостеле злоумышленник изнасиловал несовершеннолетнюю девушку: его уже задержали

Что посоветовали в полиции

Сначала заявление не подавали, однако потом таки обратились в полицию. Потерпевшая прошла ряд процедур для фиксации преступления. Правда, в полиции дали довольно циничный совет.

Местные полицейские предложили девочке сыграть с насильником свадьбу. Очень ценный совет.… Лучше бы работу свою, бл*ть, делали,

– написала журналистка.

Она добавила, что для девушки уже нашли адвоката в Кривом Роге. Кроме того, Вышницкая поблагодарила пользователей соцсети за поддержку.

"Вы те, кто дали незнакомой вам девочке понять, что она не одна, и поэтому можно бояться меньше… Она сильная, и сильной быть немножко легче, когда рядом поддержка. Если среди вас есть профессиональный психотерапевт, который хочет поддержать девочку в течение какого-то времени pro bono, дайте о себе знать, пожалуйста", – добавила женщина.

Пока неизвестно, задержали ли правоохранители насильника.

Ранее в одном из хостелов Харькова 43-летний мужчина изнасиловал и ограбил 17-летнюю девушку. Он жил в соседней комнате. Через час после инцидента полиция задержала злоумышленника.