Женщина скончалась в отделении реанимации. Сиротами остались двое детей.

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У потерпевшей были ожоги лица, конечностей, тела и дыхательных путей – всего 70% .

Что известно о жутком поджоге

Трагедия произошла 26 мая в Долгинцевском районе города. В одной из квартир поссорились 21-летняя беременная женщина и ее 17-летний сожитель. Вместе они жили около года и нигде не работали, как рассказывают соседи.

Молодой человек облил женщину легковоспламеняющимся веществом и поджег. Впоследствии, несовершеннолетний побежал к соседям и сказал, чтобы вызвали скорую, потому что якобы его сожительница обгорела сама. После этого он убежал.

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Несовершеннолетний сожитель находится под стражей

Правоохранители быстро нашли беглеца и задержали. Сейчас правоохранители решают вопрос о переквалификации дела на умышленное убийство.

Обратите внимание! У женщины осталось 2 маленьких детей. Ими занимаются органы ювенальной юстиции. Умершая была беременна именно от своего 17-летнего сожителя.