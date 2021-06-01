Женщина скончалась в отделении реанимации. Сиротами остались двое детей.
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У потерпевшей были ожоги лица, конечностей, тела и дыхательных путей – всего 70% .
Что известно о жутком поджоге
Трагедия произошла 26 мая в Долгинцевском районе города. В одной из квартир поссорились 21-летняя беременная женщина и ее 17-летний сожитель. Вместе они жили около года и нигде не работали, как рассказывают соседи.
Молодой человек облил женщину легковоспламеняющимся веществом и поджег. Впоследствии, несовершеннолетний побежал к соседям и сказал, чтобы вызвали скорую, потому что якобы его сожительница обгорела сама. После этого он убежал.
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Несовершеннолетний сожитель находится под стражей
Правоохранители быстро нашли беглеца и задержали. Сейчас правоохранители решают вопрос о переквалификации дела на умышленное убийство.