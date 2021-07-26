В Кривом Роге установили новый рекорд Украины: самосвал весом почти 300 тонн сдвинули с места

Стронгмены Северного горно-обогатительного комбината компании "Метинвест" в Кривом Роге установили новый рекорд Украины по перетягиванию самосвала. Автомобиль весом почти 300 тонн сдвинули с места 8 мужчин.

Главным рефери нового рекорда стал заслуженный мастер спорта Украины Василий Вирастюк, который является обладателем титула "Самый сильный человек мира-2004".

В команду вошли президент Федерации стронгменов Украины Сергей Конюшок, Александр Лашин, Роман Сирманов, Богдан Ксенчук, Виталий Бондаренко, Виталий Герасимов, Денис Дубровский и Сергей Пономарев.

Перед началом установления рекорда у атлетов были две попытки по перетаскиванию Caterpillar, вес которого составляет 156 тонн.

Надеемся, это будет рекорд Украины. Также мы обязательно будем подавать заявку в оргкомитет Книги рекордов Гиннеса. На мероприятии присутствует аффилированное представительство книги рекордов Украины, которое должно подавать всю фиксацию в Книгу рекордов Гиннеса. Мы надеемся, что это достижение войдет в мировую историю,

– отметил Конюшок.

Генеральный директор Северного ГОКа Андрей Скачков сообщил, что мероприятие приурочено сразу к трем важным датам – 15-летию компании "Метинвест", 30-летию независимости Украины и профессиональному празднику – Дню металлурга и горняка.

"Очень знаково, что на этой площадке собрались люди действительно сильные духом. Мы находимся на Северном комбинате, а профессия горняков – не для всех, выдерживают только самые сильные и надежные. Поэтому наши горняцкие рекорды очень похожи на рекорды тяжелоатлетов", – отметил Скачков.

После прохождения разминок, Caterpillar загрузили породой и его вес достиг 293 тона. Из трех попыток вторая оказалась самой успешной и национальный рекорд таки состоялся – восемь спортсменов Федерации стронгменов Украины сдвинулись с места и протянули самосвал весом 293 тонны на расстояние 44 сантиметра за 53,8 секунды.

"Я думаю, все смогли увидеть, что это очень трудно. Мы не ставили целью протянуть самосвал на 5, 15 или 20 метров, наша задача была сдвинуть его с места, и мы это сделали", – отметил Вирастюк.

Уже 24 августа, в День Независимости Украины, стронгмены будут пробовать установить новый рекорд, протянув самолет "Мрия" в составе 8 спортсменов.

Напомним, предыдущий рекорд был установлен в Верхних Плавнях в 2021 году, тогда атлеты перетащили самосвал весом 240 тонн.