В Кривом Роге на водоканале погибли 3 работников: их затянуло в насос

На Днепропетровщине произошел трагический инцидент на предприятии "Кривбасводоканал". Троих работников затянуло в механизм водоочистного сооружения.

Трое мужчин от полученных травм погибли на месте. Жуткий случай произошел днем 18 сентября.

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Мужчин затянуло в насос

Спасатели около 10:00 получили сообщение от диспетчера коммунального предприятия "Кривбасводоканал". Оказалось, что трое мужчин упали в горизонтальный отстойник и не отвечали.

Специалисты установили, что мужчины погибли, их тела без признаков жизни находились в конструкции горизонтального отстойника на глубине 6 метров.

С помощью лестницы спасатели спустились на дно отстойника и на веревке подняли тела погибших на поверхность. В результате происшествия погибли три человека – 59, 39, 43 лет.

Как спасатели доставали тела погибших: смотрите видео с места

Сейчас по данному факту полиция внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 272 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью.

Местные СМИ сообщают, что погибшие нарушили технику безопасности: они якобы не замеряли содержание газов в помещении. Их тела на поверхность достали спасатели.