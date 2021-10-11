На постаменте уже в третий раз установили новые гильзы, в которые кладут цветы. Памятник повредили 14 сентября, вероятно, для того, чтобы "обогатиться".

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Восстановлен памятник в Кривом Роге / Фото "Первый Городской"

Уменьшили соблазн похищать

Ранее предполагали, что гильзы похищают, чтобы сдавать на лом. Теперь их покрасили черной краской. Это сделали для того, чтобы сосуды привлекали меньше внимания охотников за цветным металлом.

На фото заметно, что там установили 3 новые гильзы разного размера. Как именно их закрепили на этот раз – неизвестно.



Новые гильзы, которые установили на памятник / Фото "Первый Городской"

Коротко о разрушениях

Впервые повредили памятник в сквере Героев, чтобы похитить гильзы ночью 3 августа. Тогда вандалы также осквернили и другой памятник – ликвидаторам Чернобыльской АЭС.

А вот 14 сентября повредили уже только памятник жертвам Иловайской трагедии. Следует отметить, что после первого похищения гильзы были прикреплены лучше, однако это не остановило воров.