В Кривом Роге взяли под стражу отчима, который держал ребенка на цепи

В Кривом Роге 24 июля избрали меру пресечения 30-летнему мужчине, который удерживал на цепи 7-летнего пасынка. Его взяли под стражу на 60 суток.

"Меру пресечения" избрал Дзержинский районный суд. Мужчине грозит лишение свободы до 5 лет.

К теме В Кривом Роге отчим приковал 7-летнего мальчика цепью и ушел из дома

Что известно об издевательствах над ребенком

Мужчина был сожителем матери. Он приковал ее сына цепью к батарее и ушел на работу. Сам мужчина говорит, мол, таким образом пытался "перевоспитать" сына, который якобы постоянно убегает из дома.

Мальчик 23 июля сам позвонил в полицию. Попасть в квартиру правоохранителям помогла бабушка мальчика, которая живет в соседнем дворе.

Мальчик рассказал о ситуации и о том, что отчим бьет его и унижает. Ребенок отметил, что не хочет жить дома. Поэтому в дальнейшем его судьбу решат соответствующие социальные службы, которые вызвали инспекторы.

Как отреагировала мать ребенка

Мать хотела взять вину на себя. Она говорила полицейским, что хотела уберечь ребенка от опасности, которая может быть на улице.

Правоохранители теперь работают с матерью, а ребенка забрали на обследование в больницу.