Молодые люди за деньги предоставляли доступ к пикантному контенту, среди которого были и видеозаписи с детьми. Правоохранители уже провели обыски по месту жительства организаторов незаконной деятельности.

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Полиция провела обыски

Так, 5 августа сотрудники полиции проверили квартиры фигурантов на территории Покровского и Софиевского районов города Кривой Рог.

  • Помещения были оборудованы компьютерной техникой и другими приборами, которые использовались для изготовления и распространения порнографической продукции.

По результатам проведенных следственных мероприятий, правоохранители изъяли:

  • компьютерную технику;
  • системный блок;
  • жесткие диски;
  • веб-камеры;
  • мобильные телефоны;
  • банковские карты.

Все изъятое полицейские направили для проведения экспертных исследований.


В Кривом Роге задержали молодую пару, которая за деньги продавала пикантный контент / Фото Нацполиции