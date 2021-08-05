Молодые люди за деньги предоставляли доступ к пикантному контенту, среди которого были и видеозаписи с детьми. Правоохранители уже провели обыски по месту жительства организаторов незаконной деятельности.

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Полиция провела обыски

Так, 5 августа сотрудники полиции проверили квартиры фигурантов на территории Покровского и Софиевского районов города Кривой Рог.

Помещения были оборудованы компьютерной техникой и другими приборами, которые использовались для изготовления и распространения порнографической продукции.

По результатам проведенных следственных мероприятий, правоохранители изъяли:

компьютерную технику;

системный блок;

жесткие диски;

веб-камеры;

мобильные телефоны;

банковские карты.

Все изъятое полицейские направили для проведения экспертных исследований.

Обратите внимание! Злоумышленникам вскоре сообщат о подозрении, им грозит до 7 лет лишения свободы. Сейчас продолжается досудебное расследование. Правоохранители устанавливают всех лиц, причастных к организации незаконной деятельности.



В Кривом Роге задержали молодую пару, которая за деньги продавала пикантный контент / Фото Нацполиции