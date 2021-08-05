В Кривом Роге задержали молодую пару, которая за деньги продавала пикантный контент: фото
Источник:Нацполиция
В Кривом Роге задержали 17-летнего парня и 21-летнюю девушку, которые распространяли порнографию в сети Интернет. Вскоре им сообщат о подозрении.
Молодые люди за деньги предоставляли доступ к пикантному контенту, среди которого были и видеозаписи с детьми. Правоохранители уже провели обыски по месту жительства организаторов незаконной деятельности.
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Полиция провела обыски
Так, 5 августа сотрудники полиции проверили квартиры фигурантов на территории Покровского и Софиевского районов города Кривой Рог.
- Помещения были оборудованы компьютерной техникой и другими приборами, которые использовались для изготовления и распространения порнографической продукции.
По результатам проведенных следственных мероприятий, правоохранители изъяли:
- компьютерную технику;
- системный блок;
- жесткие диски;
- веб-камеры;
- мобильные телефоны;
- банковские карты.
Все изъятое полицейские направили для проведения экспертных исследований.Обратите внимание! Злоумышленникам вскоре сообщат о подозрении, им грозит до 7 лет лишения свободы. Сейчас продолжается досудебное расследование.
- Правоохранители устанавливают всех лиц, причастных к организации незаконной деятельности.
В Кривом Роге задержали молодую пару, которая за деньги продавала пикантный контент / Фото Нацполиции