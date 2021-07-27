В Кривом Роге женщина провалилась под землю посреди города – фото

Во время прогулки на центральном проспекте Кривого Рога 50-летняя женщина внезапно провалилась под землю. Из-за падения она сломала ногу.

Женщина шла по проспекту Гагарина, где, по словам местных жителей, когда-то были расположены погреба. Она провалилась в один из них.

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Подробности инцидента

Около полудня 50-летняя местная жительница шла по проспекту, и вдруг почва под ногами не выдержала и женщина упала в пропасть.

Самостоятельно выбраться на поверхность пострадавшая не смогла. Из-за травмы ноги она вызвала скорую. Медики, прибывшие на место происшествия, обратились к спасателям.



В Кривом Роге женщина провалилась под землю на центральном проспекте

Жительницу Кривого Рога госпитализировали в местную больницу с переломом. Сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает.



Женщину, которая провалилась в центре Кривого Рога, госпитализировали с переломом ноги