Рядом играли дети: в Кривом Роге женщина на улице ранила собак: в Кривом Роге женщина на улице

В Кривом Роге женщина посреди улицы ранила собак на глазах у детей. Жители, которые видели ее неадекватные действия, написали заявление в полицию.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Дарью Стародубцеву.

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В Кривом Роге женщина ранила собак на улице

В социальных сетях появилось видео, на котором слышны звуки выстрелов на улице Кривого Рога. Как отмечают жители города, женщина стреляла по собакам в районе улицы Переяславская. Рядом с ними играли дети, которые видели это нападение на животных. Люди пишут, что женщина якобы гуляла с оружием, что могло бы привести к "недопустимым последствиям".

К счастью, среди детей пострадавших нет, но один из песиков получил ранения. По факту жестокого обращения с животными очевидцы сообщили в полицию.

Жители сообщили о нападении на собак в Кривом Роге: видео

В отделе коммуникаций полиции Кривого Рога 24 Канала рассказали, что граждане обратились к правоохранителям 31 марта. Личность женщины, которая, вероятно, совершила противоправные действия, удалось установить. Полицейские уже собирают всю информацию и опрашивают свидетелей происшествия. На видео слышны звуки выстрелов, но пистолета у женщины с собой не было.

Лицо установлено, а по оружию – информация у нас не подтвердилась,

– отметили в полиции Кривого Рога.

Женщина, вероятно, ранила бездомную собаку: смотрите видео

Отметим, что за жестокое обращение с животными предусмотрена уголовная ответственность. Так недавно суд назначил 31-летнему киевлянину до 7 лет заключения за убийство бездомной собаки. Мужчина сбросил собаку с лестницы и бил ее ногами. Преступление подтверждено экспертизами и записями с камер наблюдения. Интересно, что в суде он не признал свою вину, заявляя, что животное могли убить соседи.