Криворожские предприятия ГМК потеряли 2,5 млн долларов экспортной выручки в связи с забастовкой

Криворожские предприятия горно-металлургического комплекса Украины 16 мая 2018 потеряли треть суточного производства в связи с "итальянской" забастовкой работников локомотивного депо ПАО "Укрзализныця".

Такие данные озвучил глава Федерации металлургов Украины Сергей Беленький в входе заседания Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения в среду, сообщает uaprom.

"У меня есть свежие данные. Только за один день предприятия Кривого Рога потеряли $2,5 млн. экспортной выручки. Это очень много, это треть суточного производства", – сказал он.

В комментарии Бизнес-порталу UAprom С.Беленький уточнил, что с каждым днем потери тех же ГОКов нарастают как "снежный ком". За три дня забастовки, с 14 по 16 мая, рудари не смогли отправить 17 ж/д маршрутов или 63 тыс. т железорудного сырья.

"Если такая тенденция продолжится, то от забастовки пострадает не только ГМК. Это отразится на всей экономике страны. ГОКам придется снизить производство и вывести в простой минимум треть сотрудников. Естественно, сократятся поступления в бюджеты разных уровней, плюс недопоступление валютной выручки ударит по курсу гривни", – отметил глава ФМУ.

В свою очередь глава Комитета по вопросам социальной политики Сергей Каплин сообщил, что сотрудники локомотивных депо уже создали штабы в 4-х крупных регионах Украины.

"Если затягивать решение данной проблемы, то это все закончится парализованной "Укрзализныцей", – подчеркнул он.

По словам нардепа, вчера криворожские предприятия группы "Метинвест", а также меткомбинат "АрселорМиттал Кривой Рог" сократили товарооборот на 15-20%.

"Далее будет хуже", - предупредил С.Каплин.

Петр Дулей, заместитель главы Конфедерации железнодорожников Украины, подтвердил серьезные намерения сотрудников локомотивных депо, вплоть до остановки промышленных предприятий.

"Уже сегодня на "АрселорМиттал Кривой Рог" остановлен транспортный цех, не отгружается готовый прокат. А завтра будут остановлены доменные печи. Если правление УЗ не пойдет на контакт, то завалится часть украинской экономики, остановятся все транспортные ж/д артерии нашей страны", - констатировал он.

Напомним, что с 14 мая 2018 года железнодорожники в локомотивных депо всей "Укрзализныци" проводят "итальняскую" забастовку. Работники депо осматривают локомотивы на соответствие требованиям безопасности и не выпускают их на линию. Железнодорожники объясняют это тем, что состояние локомотивов не соответствует инструкциям, по которым они работают.



16 мая в связи с неудовлетворительными условиями приостановили работу четвертая ночная и третья дневная смены железнодорожного цеха метпредприятия "АрселорМиттал Кривой Рог".