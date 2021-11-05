В Криворожской мэрии проходят обыски

В Государственной фискальной службе выявили факты растраты должностными лицами Криворожского горсовета. Поэтому в здании провели обыски. Также следственные действия проводятся в Днепре.

Обыски провели в помещениях горсовета, а также в помещениях бывших чиновников. Правонарушения касаются периода 2010 – 2020 годов.

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В чем разоблачили бывших должностных лиц:

в служебной халатности,

неисполнении или ненадлежащем исполнении служебных обязанностей, что нанесло существенный вред государственным или общественным интересам,

хищении средств бюджета города Кривого Рога вместе с должностными лицами частных структур, привлеченных к подрядным работам.

О подозрении уже сообщили 2 лицам

Ранее о подозрении сообщили двум лицам – директору структурного подразделения исполкома Криворожского городского совета и директору предприятия-подрядчика. Речь идет о хищении средств из бюджета Кривого Рога в 2019 – 2020 годах.

Вместо ремонта дорог деньги присваивали

Деньги назначили на проведение ремонта более чем 200 дорог по всему городу. Однако дороги никто фактически не латал, при этом деньги якобы "осваивались". Также системно подделывали документы об очистке дорог от снега. Интересно, что это делали даже в те дни, когда осадков вообще не было.

Смотрите фото из обысков в Кривом Роге / Фото ГФС:

Ранее за взятки осудили бывшего чиновника Черкасского горсовета

Верховный Суд оставил в силе приговор начальнику управления государственного архитектурно-строительного контроля Черкасского горсовета. Чиновника обвинили во взяточничестве.

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Мужчина просил у директора ООО "Черкассильстрой" деньги за непроведение внеплановой проверки. За подобную незаконную деятельность чиновник получил приговор 6 лет лишения свободы.