Международный валютный фонд ухудшил свой прогноз по мировой экономике в 2020 году. Показатель падения изменился с 3% на 4,9%.

Экономика будет восстанавливаться медленнее, чем ожидали

Не высказывают в Международном валютном фонде оптимизма и по восстановлению экономики в 2021 году: говорят, что оно будет происходить гораздо медленнее, чем ожидали. Об этом говорится в новом прогнозе МВФ, передает Hromadske.

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Совокупные потери экономики мира из-за пандемии в 2020 – 2021 годах, прогнозируют в МВФ, составят 12 триллионов долларов.

Обратите внимание! Масштаб падения экономики на 4,9% можно представить так: если бы из мировой экономики исчезла доля Германии, которая составляет около 4,6%.

Пандемию спрогнозировать невозможно, – МВФ

Эксперты МВФ объясняют, что обновили прогноз в худшую сторону из-за ситуации с коронавирусом. Сейчас предсказать, когда прекратится пандемия, невозможно.

Хорошие новости о вакцинах и методах лечения и дополнительная политическая поддержка могут привести к более быстрому восстановлению экономической активности. Но с другой стороны, дальнейшие волны инфекции могут вернуть назад рост мобильности и расходов,

– говорят в МВФ.

Прогноз МВФ по странам мира:

США – падение экономики до 8%;

Германия – 7,8%;

Индия – 4,5%.

Интересный факт! Единственная экономика, которой не прогнозируют падение, – это китайская. ВВП Китая, говорят в МВФ, может даже вырасти на 1%.

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