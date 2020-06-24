Коронакризис будет значительно хуже, чем ожидалось: новый прогноз МВФ
Международный валютный фонд ухудшил свой прогноз по мировой экономике в 2020 году. Показатель падения изменился с 3% на 4,9%.
Экономика будет восстанавливаться медленнее, чем ожидали
Не высказывают в Международном валютном фонде оптимизма и по восстановлению экономики в 2021 году: говорят, что оно будет происходить гораздо медленнее, чем ожидали. Об этом говорится в новом прогнозе МВФ, передает Hromadske.
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Совокупные потери экономики мира из-за пандемии в 2020 – 2021 годах, прогнозируют в МВФ, составят 12 триллионов долларов.
Пандемию спрогнозировать невозможно, – МВФ
Эксперты МВФ объясняют, что обновили прогноз в худшую сторону из-за ситуации с коронавирусом. Сейчас предсказать, когда прекратится пандемия, невозможно.
Хорошие новости о вакцинах и методах лечения и дополнительная политическая поддержка могут привести к более быстрому восстановлению экономической активности. Но с другой стороны, дальнейшие волны инфекции могут вернуть назад рост мобильности и расходов,
– говорят в МВФ.
Прогноз МВФ по странам мира:
- США – падение экономики до 8%;
- Германия – 7,8%;
- Индия – 4,5%.
Прогнозы МВФ относительно Украины
- В этом прогнозе упоминаний об Украине нет, однако в предыдущем ожидания были отрицательными: падение экономики на 8,2%.
- В НБУ тем временем заявили, что Украина еще не прошла коронавирусный кризис, хотя определенные улучшения в мае и были.