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      Кризисы 1998, 2008 и 2014 годов в Украине: какими были безработица и курс доллара

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      Мировой кризис и Украина / 24 канал

      Наша страна уже пережила экономические кризисы в 1998, 2008 и 2014 годах. В течение нескольких последних лет эксперты прогнозировали начало глобального экономического кризиса, который также ощутит Украина.

      Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что Украина подходит к кризису более подготовленной, чем в 2008 году. Потому что у нас есть запас с бюджетным курсом, высокие золотовалютные запасы, а также у нас позитивный диалог с МВФ.

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      Мировой кризис 1998 года

      Мировой кризис 1998 года начался с кризиса в странах Южной и Восточной Азии еще в 1997. Тогда его сильнее всего ощутили: Таиланд, Южная Корея, Малайзия и Индонезия. В России в августе 1998 года объявили дефолт. А Украина, которая экономически тесно сотрудничала с РФ, смогла этого избежать. Но кризис был все равно очень ощутимым.

      Экономические последствия кризиса:

      • в 1997 году среднегодовой курс 1,86 гривны за доллар;
      • в 1998 году – 2,45 гривны (+31,7%);
      • в 1999 году – 4,13 гривны (+68,7%).

      Средняя заработная плата в долларах:

      • в 1997 году – 76,9 доллара;
      • в 1998 году – 62,4 доллара (-18,8%);
      • в 1999 году – 43,1 доллара (-31%).

      Индекс инфляции в Украине в кризисный год составил 20% по сравнению с 10,1% годом ранее.

      Еще одно следствие – закрытие предприятий. В результате в 1998 году в Украине было свыше 1 миллиона зарегистрированных безработных. А уже через год количество безработных еще увеличилось – до 1,2 миллиона (+53%).

      Мировой кризис 2008 года

      В 2008 – 2009 годах наблюдался последний мировой экономический кризис. Украина пострадала от этого кризиса больше, чем другие страны в Европе, наряду с Ирландией, Грецией, Латвией и Португалией.

      Среднегодовая зарплата в Украине выросла до 1,8 тысячи гривен, по сравнению с 2007 годом, но и цены тоже резко пошли вверх. В 2008 году индекс инфляции составлял 22,3%

      Курс после кризиса в 2008 году:

      • в 2007 году – 5,05 гривен;
      • в 2008 году – 5,27 гривны (+4,4%);
      • в 2009 году – 7,79 гривны (+47,8%).

      Также количество безработных увеличилось на 31,5%.

      Кризис в Украине 2014 года

      Кризис в Украине в 2014 году повлиял на курс:

      • в 2013 году – 7, 99 гривен за доллар;
      • в 2014 году – 11, 89 гривен (+48,8%);
      • в 2015 году – 21,84 гривны (+83,7%).

      В 2014 году также уменьшилось количество безработных. Например, в 2013 году – 487,6 тысячи безработных, а в 2014 – 458,6 (-5,9%). К 2015 году количество безработных выросло на 0,5%.


      Экономические кризисы в Украине / Инфографика 24 канала

      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Коронавирус COVID-19 Новости Украины Мировой кризис 2020
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