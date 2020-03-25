Коронавирусный кризис: зачем Украине кредиты МВФ и дойдет ли до дефолта

Карантинные ограничения больно ударят по экономике Украины. По некоторым прогнозам, нас ждет падение ВВП на 4-9% и курс доллара на уровне 30-35 гривен. При таких условиях в Кабмине все чаще вспоминают о необходимости сотрудничества с Международным валютным фондом и расширении кредитных программ.

Необходимо ли Украине сотрудничество с МВФ и что будет в случае неполучения очередного транша? Об этом – далее в статье.

Зачем Украине МВФ?

Во время кризиса 2014-2015 годов украинская экономика нуждалась в значительной финансовой поддержке. Снижение уровня промышленного производства, отток капитала, нестабильность гривны, война привели к дефициту бюджета и экономической нестабильности. Кредит на поддержку гривны Украине предоставил Международный валютный фонд. С тех пор Украина постоянно сотрудничает с фондом, чтобы поддерживать экономику способной к росту.

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Деньги от МВФ идут в золотовалютные резервы Национального банка. Из этих резервов деньги могут частично идти на покрытие дефицита, хотя прямо такое делать с кредитных средств запрещено. Большая часть суммы остается в золотовалютном резерве. Отдают долги в следующем году из украинского бюджета, в частности за счет налогов.

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Это своеобразная подушка безопасности. Деньги из золотовалютного фонда могут использовать для поддержки экономики во время кризиса, покрытия дефицита бюджета и стабилизации валюты. Стабильная валюта = стабильное развитие экономики.

Чем больше денег в резерве – тем увереннее могут чувствовать себя инвесторы. Умный менеджмент золотовалютного резерва способствует улучшению инвестиционного климата. Украина имеет в золотовалютных резервах более 26 миллиардов долларов и постоянно увеличивает накопления.

Чтобы сотрудничество с Международным валютным фондом была выгодным, украинская экономика должна ежегодно расти на процент больший, чем процентная ставка, под которую МВФ предоставляет кредит. А поскольку ставка МВФ была относительно низкой (2-3%), Украина с этим могла справиться и постепенно уменьшала размер долга в процентах от ВВП.



Рост ВВП и индекса производства (ЗЕВ) с 2015 года / Инфографика ЭП

Если в 2016 году размер государственного долга составил 80,9% от валового внутреннего продукта (ВВП), то в 2019 речь идет уже о 49,5% от ВВП. Все благодаря стремительному росту экономики и своевременному погашению долгов из государственного бюджета.

ВВП – это общая сумма всех произведенных товаров и услуг в стране. По сути – результат работы экономики за год. Рост показателя ВВП означает рост эффективности экономики.

Украинская экономика в 2016 году выросла на 2.4%, в 2017-м – на 2,5%, в 2018-м – на 3,3%, а в 2019-м – на 3,2%. Такие темпы являются высокими по сравнению с европейскими экономиками, где нормальным является показатель 1.5-2%. Однако, после обвала 2014 года такой динамичный рост не является чем-то чрезвычайным. Украине до сих пор еще нужны годы, чтобы догнать уровень до Евромайдана.

Большой проблемой получения кредитов является то, что большая часть этих денег оседает в карманах украинских чиновников, и рост экономики происходит не так быстро, как планировалось. Коррупционные деньги могли бы пойти в бюджет и покрыть дефицит.

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Ставят палки в колеса и некоторые олигархи, которые не заинтересованы в установлении либеральной модели экономики и судов. Им гораздо проще пользоваться "телефонным правом" и ручными политиками.

"Телефонное право" – термин, означающий состояние коррупции, когда политики принимают законы под олигархов, а не из соображений верховенства права. Фактически управление государственным аппаратом выполняется группой олигархов по телефону.

МВФ учитывает все эти политические недостатки страны, поэтому перед траншем выставляет определенные условия. Обычно фонд требует принятия реформ, способствующих уменьшению коррупции и деолигархизации. Так они способствуют установлению либеральной демократии и улучшению инвестиционного климата, расчищая дорогу своим инвесторам.

Проблема в том, что Украина эти условия выполняет без особого энтузиазма, будто "для галочки". Где этому способствуют некоторые олигархи, которые оказывают значительное сопротивление реформам через подконтрольных политиков и СМИ. А в чем-то это действительно вопрос менталитета и нежелания украинцев менять страну.

Также важными в этом смысле являются формирование у МВФ образа внешнего врага и идея, что дефолт – это хорошо. Такую риторику продвигают определенные подконтрольные парламентские группы и СМИ.

Каковы условия МВФ сейчас?

Еще до вспышки эпидемии коронавируса Кабинет министров должен был найти 50 миллиардов гривен на покрытие дефицита бюджета. За помощью обратились в Международный валютный фонд, который выставил условие не возвращать "Приватбанк" Игорю Коломойскому. Зато Нацбанк мог получить 2 миллиарда долларов кредита.



Игорь Коломойский желает вернуть "Приватбанк" / Фото УП

Отметим, что "Приватбанк" национализировали в 2016 году. Коломойский через суды уверяет, что национализация была незаконной и пытается получить компенсацию или вернуть себе актив.

МВФ же заставляет подписать закон, который не позволит банки возвращать бывшим владельцам и выплачивать им компенсации. По мнению фонда, это будет большой шаг власти к деолигархизации.

Протолкнуть этот закон – дело не из легких. Главной проблемой является большое влияние самого Коломойского на Верховную Раду, уверен глава центра политических исследований "Доктрина" Ярослав Божко.

По его словам, до эпизода с отставкой Гончарука достаточно распространенной была точка зрения, что люди Коломойского для фракции – едва ли не малочисленные изгнанники, однако реальность оказалась сложнее. "В частности, тот же Даниил Гетманцев, который является наиболее частым автором законопроектов от фракции "Слуга народа" недавно заявил, что в проекте закона, который требует МВФ, будет некоторая важная деталь", – напомнил эксперт.

Закон будет учитывать только решения украинских судов, то есть Коломойский сможет избежать его действия, если решит свои дела в наших судах,

– сказал Божко в комментарии 24 каналу.

Отметим, что судебная реформа, которую продвигает МВФ, не была воплощена в жизнь, а следовательно влияние могут оказывать и на судей. Фактически это будет означать обход интересов Международного валютного фонда, поскольку закон не будет иметь нужной юридической силы.

"Такая редакция закона наводит на мысль о непосредственной зависимости значительного количества членов фракции СН от Коломойского, а не просто самих только публичных рупоров – Дубинского, Бужанского и Куницкого", – подытожил эксперт.

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Отметим, что на днях обновленный "антиколомойский" законопроект №3260 относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности опубликовали на сайте Верховной Рады.

Сам Даниил Гетьманцев уверяет, что речи о возвращении банка Коломойскому не идет. Однако, олигарх может получить компенсацию, которую, согласно Конституции, должен определять суд, а не закон. Коломойский требует 2 миллиарда долларов компенсации. Такой сценарий МВФ не устроит. Пока никаких толкований от Конституционного суда по этому законопроекту не было.

Есть и более положительные оценки деятельности парламента. В частности, управляющий партнер ЮФ "ЄПраво" Виталий Власюк видит в этом очередной шанс ЗЕкоманды запомниться решением действительно сложных вопросов.

Именно теперь складывается уже второй подряд исторический шанс для Зе-команды запомниться все же действительно решением сложных вопросов, как рынок земли. К таким вопросам можно отнести и усиление так называемого "антиколомойского законодательства". Чем быстрее эта власть заложит фундамент для развития среднего класса, а не олигархата, – тем лучше,

– сказал Власюк.

Каковы перспективы сотрудничества?

После начала эпидемии коронавируса убытки украинской экономики выросли. Это значит, что вырастет и дефицит, который надо чем-то закрывать. По подсчетам инвестиционной компании Dragon Capital, за 2020 год Украина может потерять от 4 до 9 процентов ВВП, а доллар может взлететь до 30-35 гривен.



Международный валютный фонд может оказать кризисную поддержку Украине / фото ua.news

При таких условиях возросла потребность в получении дополнительной макрофинансовой помощи. Зеленский уже попросил МВФ увеличить размер экономической помощи.

Международный валютный фонд подготовился к кризису и выделил 1 триллион долларов на выгодные кредиты для пострадавших стран. На одну страну может быть выделено до 50 миллиардов долларов.

Этим МВФ повысил ставки. Украинская сторона начала активно вести переговоры. Сейчас Глава Нацбанка Яков Смолий заверил, что Украина уже может претендовать на часть из того триллиона, который выделил МВФ.

Сейчас условие МВФ остается неизменным – "антиколомойский" закон. Сейчас в парламенте пытаются отыскать компромисс, о результатах которого мы вскоре узнаем.

Что будет, если прекратить сотрудничество?

Если Украина прекратит сотрудничество с МВФ и откажется от выплат по обязательствам, то, вероятно, будет объявлен дефолт. Прежде всего дефолт означает падение доверия к украинской экономике, отток инвестиций и дестабилизацию валюты.

Дефолт – неспособность страны выплачивать долги.

Главная опасность дефолта – обвал валютного рынка, а за ним курса гривны. Как следствие, банки могут прекращать выполнять свои обязательства перед вкладчиками, считает кандидат экономических наук Константин Денисов.

Государству придется спасать банки через кредиты рефинансирования, денежные вливания или национализации по примеру кризиса 2008 года (когда правительство национализировало Укргазбанк, банки Родовид и Крещатик) или 2016 года с Приватбанком,

– сказал эксперт в комментарии 24 каналу.

Впрочем, есть и положительные оценки явления дефолта. Кредиты МВФ никоим образом не спасают от дефолта, а нужны только кредиторам, считает кандидат экономических наук Александр Хмелевский.

Много стран, которые имели кредиты МВФ, тем не менее объявляли дефолт. В сентябре 2015 г, несмотря на кредиты МВФ, дефолт произошел и в Украине. Более того, Меморандум Украины с МВФ предусматривал реструктуризацию облигаций, которая и стала причиной дефолта. Непосредственно сам дефолт не является причиной девальвации валюты, падения экономики, снижения уровня жизни людей, – сказал Хмелевский в комментарии 24 каналу.

По его мнению, подобные последствия являются результатом предыдущей деятельности власти. "Дефолт не наступает, когда с экономикой все хорошо. Тем не менее, дефолт дает шанс для списания и реструктуризации долга, а следовательно и к уменьшению долгового давления на бюджет", – напомнил Хмелевский.

Редакция "Экономической правды" обратилась к властям с открытым письмом, в котором говорится о недопустимости объявления дефолта. Под этим письмом подписались много инвесторов и аналитиков.

В письме говорится о 4 вещах, которые необходимо понимать о дефолте:

При объявлении дефолта долг никуда не исчезает – Украина просто договорится об отсрочке.

Дефолт политически невозможно объявить по всем внешним обязательствам – иначе грозит изоляция в разгар кризиса.

Дефолт не "высвободит деньги" в бюджете на другие цели.

Дефолт притормозит восстановление экономики.

Олигарх Игорь Коломойский лично продвигает мнение, что дефолт должен оздоровить украинскую экономику. Такого же мнения придерживаются депутаты из так называемой "группы Коломойского". Апеллируют обычно к биржевым спекулянтам (типа Сороса), которые наживаются на украинской экономике, когда вкладывают деньги в облигации под большой процент.

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Также распространенной является манипуляция, когда общий объем государственного долга делят на общее количество работающих украинцев и выходит кругленькая сумма. Якобы украинцы должны этот долг погасить из собственного кармана. На самом же деле главным наполнителем бюджета являются налоги из крупных финансовых групп и сверхприбыли олигархов. Определенную часть госдолга действительно погашают из налогов украинцев, однако речь точно не идет о всей или даже половине суммы.



Последствия дефолта / Инфографика 24 канала

Объявление дефолта может быть выгодно украинским олигархам. Прежде всего из-за прекращения сотрудничества с Международным валютным фондом, который продвигает в Украине антикоррупционные и деолигархические реформы.

Также, по некоторым прогнозам, дефолт приведет к падению активов, что позволит их выгодно скупить и не допустить к рынку иностранных инвесторов.

Здесь важно понять, зачем Украина вообще сотрудничает с Международным валютным фондом. Украина получает в долг деньги, которые стимулируют развитие экономики, попутно внедряя полезные реформы. При этом мы действительно берем на себя большие обязательства, которые при неумелом менеджменте могут привести к дефициту и острой потребности в получении следующего транша.

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Деньги МВФ является определенной подушкой для Украины и определенным маркером стабильности для инвесторов. Если Украина взяла курс на либерализацию экономики и деолигархизацию, то инструмент сотрудничества с фондом является достаточно перспективным.

Есть примеры стран, которым сотрудничество с МВФ не помешало, а помогло. Например Грузия и Польша, экономики которых являются одними из наиболее динамичных в мире. Множество стран Запада "живут в долг", что лишь стимулирует развитие.

Вопрос в эффективном использовании денег, прозрачности государственного аппарата и желании менять страну к лучшему.