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      Кризис с отоплением добрался до Одесской области: люди перекрыли дорогу

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      Проблемы с отоплением возникли в Одесской области
      Проблемы с отоплением возникли в Одесской области / Фото из открытых источников

      В воскресенье, 18 ноября, в Одесской области из-за отсутствия отопления в домах жители перекрыли Южную дорогу. Акция протеста проходит возле села Крыжановка.

      Об этом в Facebook сообщил депутат Крыжановского сельсовета Сергей Колодяжный.

      Он отметил, что таким образом люди добиваются, чтобы тепло включили в жилом комплексе "Европейский".

      Читайте также: Критическая ситуация с теплом в домах намечается еще в одном украинском городе

      В ситуации обвиняют застройщика – фирму "Реал-Инвест" в лице Константина Дондова. Этот застройщик также является владельцем котельной в жилом комплексе "Европейский".

      Несмотря на обещания чиновников найти выход из ситуации, без тепла остаются более 500 квартир этого жилого комплекса.

      Ранее, а именно 13 ноября, эта же группа людей перекрывала в Одессе улицу Бочарова в районе ее пересечения с улицей Семена Палия, а также пикетировала областную администрацию.

      Напомним, недавно из-за отсутствия тепла в домах Смелы объявили чрезвычайное положение. Почти не работали детсады и школы, а также пришлось эвакуировать пациентов городской больницы в ближайшие лечебные учреждения.

      По состоянию на 16 ноября теплоснабжение в Смеле возобновили.

      Теги: протесты коммунальные услуги Отопительный сезон Новости Одессы Новости Украины
      Источник: 24 канал
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