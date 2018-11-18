Кризис с отоплением добрался до Одесской области: люди перекрыли дорогу

В воскресенье, 18 ноября, в Одесской области из-за отсутствия отопления в домах жители перекрыли Южную дорогу. Акция протеста проходит возле села Крыжановка.

Об этом в Facebook сообщил депутат Крыжановского сельсовета Сергей Колодяжный.

Он отметил, что таким образом люди добиваются, чтобы тепло включили в жилом комплексе "Европейский".

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В ситуации обвиняют застройщика – фирму "Реал-Инвест" в лице Константина Дондова. Этот застройщик также является владельцем котельной в жилом комплексе "Европейский".

Несмотря на обещания чиновников найти выход из ситуации, без тепла остаются более 500 квартир этого жилого комплекса.

Ранее, а именно 13 ноября, эта же группа людей перекрывала в Одессе улицу Бочарова в районе ее пересечения с улицей Семена Палия, а также пикетировала областную администрацию.

Напомним, недавно из-за отсутствия тепла в домах Смелы объявили чрезвычайное положение. Почти не работали детсады и школы, а также пришлось эвакуировать пациентов городской больницы в ближайшие лечебные учреждения.



По состоянию на 16 ноября теплоснабжение в Смеле возобновили.