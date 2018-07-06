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Телеканал новостей 24 Новости Здоровая жизнь

Кризис среднего возраста у мужчин: как его пережить

173 Читати новину українською
Кризис среднего возраста у мужчин
Кризис среднего возраста у мужчин / xvatit.com.ua

В жизни каждого мужчины рано или поздно наступает период, когда кажется, что жизнь прожита зря. Это наступает кризис среднего возраста, который приходит в промежутке 37-42 года.

Ученые отмечают, что со скукой, раздражительностью и чувством собственной несостоятельности можно легко справиться, передает Оbozrevatel.

В период кризиса среднего возраста мужчины склонны замыкаться в себе, негативные мысли накапливаются, жизнь становится невыносимой. Кажется, что дети вас не ценят, а жена – не любит и прочее.

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Такие мысли стоит отгонять и поговорить с родными – это поможет развеять переживания.

Также в такой период стоит посетить новые места – там, где вы раньше никогда не были. Это может быть даже соседний город. Новые впечатления и изменение места будет отвлекать от депрессивных мыслей, помогут расслабиться и зарядят позитивом.

Помогайте тем, кто окружает – это поможет поднять вашу самооценку. Это может быть даже одежда или ужин для бездомного.

А также не забывайте награждать себя даже за маленькие победы. Небольшие поощрения будут добавлять стимула, сил и мотивации. А также это будет отвлекать опять же от тяжелых мыслей о жизни.

via GIPHY

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Теги: LifeStyle Здоровье Здоровая жизнь Мужское здоровье Советы Психология
Источник: 24 Канал
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