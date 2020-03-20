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      Кризис в области здравоохранения из-за коронавируса крупнейший за всю историю ООН, – генсек

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      Из-за распространения коронавируса в мире может произойти один из крупнейших экономических и гуманитарных кризисов. Даже в самых обеспеченных странах системы здравоохранения, по словам генсека Организации объединенных наций, не выдерживают нагрузки.

      Три главных направления в борьбе с коронавирусом пока это устранение угрозы здоровью людей, социальная поддержка и поднятие экономик. Об этом генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш заявил во время видеоконференции, пишет Интерфакс – Украина.

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      По его словам, больше всего пострадает экономика бедных стран, поэтому развитые государства "должны взять на себя обязательство обеспечить необходимые финансовые условия для поддержки государств, столкнувшихся с трудностями". МВФ, Всемирный банк и международные финансовые институты должны в этом помочь.

      Мы столкнулись с глобальным кризисом в области здравоохранения, не похожим ни на один кризис в этой сфере за всю 75-летнюю историю ООН. Даже в самых обеспеченных странах мы видим, как системы здравоохранения прогибаются под давлением,
      – отметил генсек ООН.

      Он уточнил, что по данным Международной организации труда, работники во всем мире могут потерять до 3 с половиной триллионов долларов дохода до конца 2020-го года.

      Что известно о возможном кризисе из-за коронавируса?В Украине НБУ прогнозирует низкий рост цен на продукты в Украине, несмотря на экономический кризис, который вызвала вспышка коронавируса в мире. В то же время в апреле 2020 года Нацбанк может пересмотреть макропрогнозы. Там уверяют, что украинская экономика готова к любым кризисным явлениям.

      Заметим, что из-за возможного нового мирового кризиса некоторые страны уже начали пересматривать свои прогнозы на 2020 год в отрицательную сторону.

      Центром нового экономического кризиса может стать Италия – подробнее здесь.

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      19 марта
      Автор: Вероника Климская
      Теги: Коронавирус Covid-19 Новости Украины Здоровье ВОЗ Новости Здоровье Генассамблея ООН ООН Новости политики
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