Кризис в Ryanair: компания сократит сотрудников и закроет ряд баз в Европе
Ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair сократит до 3000 рабочих мест. Все из-за мирового кризиса, который вызвал коронавирус.
Коронавирус привел к глобальному прекращению полетов, пишет Sky News. Под сокращением будут рабочие места пилотов и бортпроводников, в то время как другие могут столкнуться с неоплачиваемыми отпусками и сокращением заработной платы до 20%.
Кстати В Ryanair рассказали, при каких условиях не возобновят полеты
Сокращение зарплат затронет и руководство авиакомпании. Например зарплата исполнительного директора Ryanair Майкла О'Лири сокращена на 50% до конца года.
Кроме того, возможно закрытие "ряда авиационных баз по всей Европе" до тех пор, пока спрос на авиаперелеты не восстановится. В Ryanair заявили, что все рейсы прекратились как минимум до июля.
В авиакомпании также жалуются на искаженный ландшафт государственной помощи в Европе.
Ryanair теперь ожидает, что восстановление спроса на пассажиров и ценообразования к уровню 2019 года займет не менее двух лет, самое раннее – к лету 2022 года,
– добавили в компании.
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Что известно о запрете полетов в Украине из-за коронавируса?
В рамках карантина Украина закрыла свои границы для иностранцев 16 марта и прекратила международное авиа и железнодорожное сообщение с 17 марта. С 24 марта украинцам запретили совершать любые туристические путешествия, прежде всего на самолетах.
Подобную практику применили и другие страны.