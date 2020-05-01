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      Кризис в Ryanair: компания сократит сотрудников и закроет ряд баз в Европе

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      Ryanair закроет ряд баз в Европе
      Ryanair закроет ряд баз в Европе / ryanair.com/ua/uk

      Ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair сократит до 3000 рабочих мест. Все из-за мирового кризиса, который вызвал коронавирус.

      Коронавирус привел к глобальному прекращению полетов, пишет Sky News. Под сокращением будут рабочие места пилотов и бортпроводников, в то время как другие могут столкнуться с неоплачиваемыми отпусками и сокращением заработной платы до 20%.

      Кстати В Ryanair рассказали, при каких условиях не возобновят полеты

      Сокращение зарплат затронет и руководство авиакомпании. Например зарплата исполнительного директора Ryanair Майкла О'Лири сокращена на 50% до конца года.
      Кроме того, возможно закрытие "ряда авиационных баз по всей Европе" до тех пор, пока спрос на авиаперелеты не восстановится. В Ryanair заявили, что все рейсы прекратились как минимум до июля.

      В авиакомпании также жалуются на искаженный ландшафт государственной помощи в Европе.

      Ryanair теперь ожидает, что восстановление спроса на пассажиров и ценообразования к уровню 2019 года займет не менее двух лет, самое раннее – к лету 2022 года,
      – добавили в компании.

      Билеты по 99 центов и более жесткие меры: что изменится в авиаперелетах после коронавируса – читайте в материале 24 канала.

      Что известно о запрете полетов в Украине из-за коронавируса?
      В рамках карантина Украина закрыла свои границы для иностранцев 16 марта и прекратила международное авиа и железнодорожное сообщение с 17 марта. С 24 марта украинцам запретили совершать любые туристические путешествия, прежде всего на самолетах.

      Подобную практику применили и другие страны.

      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Ryanair Евросоюз Новости политики Мировой кризис 2020 авиация
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