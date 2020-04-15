Кризис в Украине: как заработать на падении гривны

Украинская гривна падает, а с ней и сбережения украинцев. Все из-за экономического кризиса, который вызывает распространение COVID-19. Однако существуют пути как на этом заработать – читайте в материале.

Из-за кризиса и распространения коронавируса никто не уверен в будущем, особенно финансовом. Все надеются на скорейшее завершение карантина и возвращение к обычному ритму жизни. Но, к сожалению, все указывает на то, что карантин продлится достаточно долго, а чтобы побороть коронавирус, нужны месяцы. Единственное, что остается – это искать какую-то выгоду с этой ситуации.

Украинская гривна все больше падает, а украинцы теряют свои сбережения. За март гривна обесценилась на 14% и сейчас стоит около 27 за доллар. Прогнозы для украинской валюты на этот год неутешительные – выше 30 за доллар. И это не удивительно, ведь после каждого кризиса гривна получалась значительно слабее.

Держать деньги в гривне сейчас – это терять деньги каждый день. Поэтому нужно действовать как можно быстрее, чтобы не только сохранить свои сбережения, но и заработать деньги дома во время карантина.

Как сохранить свои сбережения?

Банковские депозиты всегда были распространенным способом сохранить и приумножить деньги. Но в условиях кризиса это не так. За последние полгода в Украине сильно упали депозитные ставки. В среднем банки предлагают 10-12% годовых, но какой в этом смысл, когда все съедает инфляция. Положив деньги на депозит, у вас не будет гарантий, что на выходе получите даже то, что положили. Конечно есть банки, которые предлагают высокие проценты на вклады, но таким банкам не стоит доверять. В любой момент у них могут отозвать лицензию.

То же самое с ОВГЗ. Так, они гарантированы государством, здесь нет угрозы, что вам не выплатят как в случае с банком, но опять же – весь заработок съест инфляция. К тому же, чтобы войти на рынок ОВГЗ, необходимо вложить минимум 100 тысяч гривен.

Акции известных компаний на первый взгляд кажутся привлекательной инвестицией. Ведь повсюду слышно как акции Tesla, Amazon или Google выросли на десятки процентов. Но на самом деле фондовый рынок очень непредсказуем. Сейчас в условиях кризиса и распространения коронавируса акции компаний падают из-за снижения производства, закрытия фабрик и низкого спроса на товары и услуги. Да и выйти на рынок акций иностранных компаний достаточно сложная процедура.

Торговля на валютном рынке Forex – дело не из легких и не для каждого, но оно имеет значительное преимущество над другими способами заработка. На валютном рынке можно зарабатывать в любом случае – неважно, растет ли доллар или падает, главное сделать правильный прогноз. Если заработок от депозитов, ОВГЗ и акций напрямую зависит от финансовой ситуации, то с валютным рынком другая история. Наоборот из-за пандемии коронавируса движение на валютном рынке резвое. Это дает трейдерам возможность получать немалую прибыль на высокую волатильность.

Трейдинг – это работа, ограниченная лишь вашим смартфоном или компьютером. Вы можете работать где и когда угодно, что особенно актуально во время карантина в Украине.

Это международный рынок обмена валют, который работает круглосуточно. Ежеминутно множество трейдеров получают прибыль на курсовой разнице валют. Торги на Forex проводятся с различными индексами, ценными бумагами и драгоценными металлами при посредничестве брокера. Как это происходит? Трейдер прогнозирует либо падение, либо рост той или иной валюты и зарабатывает деньги, если прогноз оказался правильным. То есть это заработок на валютных колебаниях. То же самое и с металлами и ценными бумагами.

Депозиты и ОВГЗ выгодны лишь, когда выбранная валюта растет. Так же и с акциями, вы зарабатываете только тогда, когда они растут в цене. На Forex можно зарабатывать как на росте, так и на падении.

Как начать торговать на Forex?

Прежде всего, чтобы выйти на рынок Forex, нужно найти брокера. При поиске стоит ориентироваться на опыт работы брокера. Если брокер работает долго, это может свидетельствовать о его надежности. Также нужно обращать внимание на отзывы людей. Конечно, даже у надежных и опытных брокеров найдутся негативные комментарии о том, что "деньги здесь не заработаешь". Поэтому читая комментарии помните: Forex – это не платформа, где все становятся миллионерами, это работа, которая требует обучения, внимания и труда с возможностью большого дохода. Однако общую картину отзывы могут показать.

Когда вы определились с брокером, нужно установить торговый терминал. Это не требует никакого программного обеспечения, просто скачиваете программу из сайта брокера на компьютер или смартфон. Именно программа позволяет отслеживать котировки активов, совершать сделки купли/продажи и быть в курсе всех новостей событий. Что важно, не обязательно сразу начинать настоящую торговлю на Forex. Можно потренироваться на демо-версии. Вы будете делать все то же, что и настоящие трейдеры, но без риска потерять деньги и, к сожалению, без возможности заработать. Зато это лучше подготовит вас к настоящему рынку.

Трейдером не становятся за один день. Если бы это было так, то все были бы трейдерами. Но нет. Рассматривайте трейдинг, как свой собственный бизнес. К этому нужно подготовиться: прочитать материалы, посмотреть обучающие видео, ознакомиться с опытом других людей, читать форумы трейдеров. То есть нужно учиться и для этого необходимо время, которое к счастью у вас есть из-за карантина.

Если подготовились, то вперед к торговле на центовом счете. Не оттягивайте, потому что полученные знания забудутся, а их нужно закрепить на практике. Центовый счет – это еще не настоящая торговля, но уже и не демо-версия. Центовый счет дает значительно более широкие возможности, чем демо. Он готовит из вас ответственных трейдеров. Все потому, что здесь вы вкладываете собственные деньги, хоть и немного. Вы можете тестировать любую стратегию и учиться. Центовые счета расширяют диапазон допустимого количества неправильных действий, а также позволяют максимально приблизиться к профессиональной торговле.

Чувствуете, что готовы к настоящему трейдингу, тогда открывайте настоящий счет. Кстати, заводить и выводить деньги довольно просто. Опытные брокеры предлагают разнообразные способы от банковских переводов до других систем расчетов.

Основные шаги в торговле на Forex:

● Выберите валютную пару, например USDUAH и выберите падение или повышение той или иной валюты. Вы зарабатываете, если ваш прогноз оказался правильным.

● Определитесь с объемом сделки. Будучи начинающим, не берите большие суммы, даже если вы уверены в своих прогнозах.

● Установите ограничитель – Stop Loss. Он нужен, чтобы не слить весь депозит вместе. Если рынок сильно рухнул в противоположную от вашего прогноза сторону, то Stop Loss спасет деньги, которые под этой отметкой.

● Определитесь с уровнем автофиксации прибыли – Take Profit. Это противоположный Stop Loss инструмент. Как только доход достигает заданной величины, сделка закрывается, и прибыль зачисляется на счет.

● Покупайте или продавайте. Если вы уверены, что гривна подорожает к доллару, то покупайте гривну (Buy). А если думаете, что произойдет падение гривны, то продавайте ее (Sell).

Что делать, если не уверены в своих прогнозах?

Даже опытные трейдеры не могут быть вполне уверены в своих прогнозах. Но если вы не хотите рисковать, можно передать функции трейдинга другим людям, а за собой сохранить роль инвестора. Брокеры предлагают и такую функцию.

Во время карантина нужно оставаться дома, но без дохода сидеть нельзя. Это возможность получить новые знания и найти новый источник дохода. Главное, подойти к этому серьезно. Рассматривайте трейдинг как бизнес, тщательно подготовьтесь и все получится. А вдруг именно вы станете успешным трейдером?