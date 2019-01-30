18:17
30 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА КОРЬ СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Космические идеи России. Легализация чиновничьей коррупции
      Вєсті Кремля
      22:29, 29 января
      Вести.UA: Ляшко на новых колесах. Мажорная Богословская
      Вєсті.UA
      20:34, 29 января
      Все знают, и ничего не делают: как на Харьковщине нагло разворовывают десятки гектаров леса
      ЦРУ
      09:00, 25 января
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Жизнь на пенсии
      Згадати все
      22:37, 29 января
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА КОРЬ СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК

      Кризис в Венесуэле: Мадуро хвастается российским оружием

      186 Читати новину українською
      Николасу Мадуро завозит оружие Россия, и он готов к выборам
      Николасу Мадуро завозит оружие Россия, и он готов к выборам / Getty Images

      Самое современное российское оружие постоянно прибывает в Венесуэлу, а бойцы вооруженных сил страны учатся в РФ – так заявил Николас Мадуро, руководитель страны, которого все еще поддерживает армия. Несмотря на то, что парламент отстранил Мадуро и назначил временным президентом лидера оппозиции Хуана Гуайдо.

      Пока в стране продолжаются массовые протесты, отстраненный парламентом президент Венесуэлы Николас Мадуро дал интервью российскому агентству "РИА Новости". Он рассказал журналистам, что просил Путина держать руку на пульсе ситуации в Венесуэле и оказывать всю возможную поддержку на дипломатическом уровне.

      Между тем представители парламента Венесуэлы заподозрили попытку вывезти запасы золота в Россию

      И не только попросил, но и сразу поблагодарил – за то, что Путин всегда эту помощь оказывает, а Венесуэла ее приветствует. По мнению Мадуро, только Россия способна обеспечить защиту "правды Венесуэлы в международном сообществе".

      У нас есть российская техника высокого уровня, современные системы вооружений. Весь наш персонал успешно работает, он прошел подготовку в России. У нас очень хорошие отношения в плане военного сотрудничества с Путиным,
      – заявил Мадуро.

      И добавил, что российское оружие прибывает ежемесячно и эта ситуация не является чем-то "экстраординарным". Так же и в части сотрудничества в сфере бизнеса: "Все будет хорошо, нефтяной и газовый бизнес между Россией и Венесуэлой защищены броней".

      Мадуро, Путін
      Николас Мадуро крайне благодарен Владимиру Путину за поддержку дипломатией и оружием

      К тому же, Николас Мадуро заявляет, что не боится проведения внеочередных выборов. Впрочем, не президентских, а только в парламент. Это неудивительно, ведь именно парламент – средоточие оппозиции к Мадуро, и ему было бы очень выгодно изменить состав Национальной ассамблеи.

      Было бы очень хорошо провести несколько раньше парламентские выборы. Это была бы очень хорошая форма политической дискуссии. Президентские же выборы состоялись только 10 месяцев назад, конституционно и легально. Перевыборы – это бессмыслица. Инициатива стран, помешанных на политике Дональда Трампа. Но кто они такие, чтобы решать здесь?
      – сказал Мадуро.

      Он также заверил, что к диалогу с оппозицией готов. Как и к переговорам с неравнодушными странами, которые поддерживают Венесуэлу и мирное разрешение конфликта в ней.

      Гуайдо
      Лидер оппозиции Хуйан Гуайдо тоже готов к диалогу – когда Мадуро отдаст власть

      Что происходит в Венесуэле:

      Теги: Новости России Венесуэла
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Музыкальные новинки января: 10 песен, которые стоит услышать в новом году
      сегодня , 18:00 Музыкальные новинки января: 10 песен, которые стоит услышать в новом году
      Олена Булан 16
      Невідома історія будинку-метелика, або Де міг загинути найвідоміший львівський архітектор
      сегодня , 17:31 Невідома історія будинку-метелика, або Де міг загинути найвідоміший львівський архітектор
      Мирослава Ляхович 1097
      Лідер одеського "Автомайдану" розповів, чому Київ покриває замовників розправ над активістами
      сегодня , 17:01 Лідер одеського "Автомайдану" розповів, чому Київ покриває замовників розправ над активістами
      Катерина Петренко 639
      Какие изменения ждут в феврале: валютные упрощения, новые платежки и сервис
      сегодня , 16:00 Какие изменения ждут в феврале: валютные упрощения, новые платежки и сервис
      Яніна Ткачук 176
      Электронная медицина в режиме "Smart-city"
      сегодня , 15:00 Электронная медицина в режиме "Smart-city"
      Максим Єфімов 534
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      Столицу Египта накрыла песчаная буря – фото, видео
       16 января , 18:52
      В Японии бушует тайфун "Роке". Фото
       21 сентября 2011 , 22:00
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля 2018 , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля 2018 , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук