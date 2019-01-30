Кризис в Венесуэле: Мадуро хвастается российским оружием

Самое современное российское оружие постоянно прибывает в Венесуэлу, а бойцы вооруженных сил страны учатся в РФ – так заявил Николас Мадуро, руководитель страны, которого все еще поддерживает армия. Несмотря на то, что парламент отстранил Мадуро и назначил временным президентом лидера оппозиции Хуана Гуайдо.

Пока в стране продолжаются массовые протесты, отстраненный парламентом президент Венесуэлы Николас Мадуро дал интервью российскому агентству "РИА Новости". Он рассказал журналистам, что просил Путина держать руку на пульсе ситуации в Венесуэле и оказывать всю возможную поддержку на дипломатическом уровне.

Между тем представители парламента Венесуэлы заподозрили попытку вывезти запасы золота в Россию

И не только попросил, но и сразу поблагодарил – за то, что Путин всегда эту помощь оказывает, а Венесуэла ее приветствует. По мнению Мадуро, только Россия способна обеспечить защиту "правды Венесуэлы в международном сообществе".

У нас есть российская техника высокого уровня, современные системы вооружений. Весь наш персонал успешно работает, он прошел подготовку в России. У нас очень хорошие отношения в плане военного сотрудничества с Путиным,

– заявил Мадуро.

И добавил, что российское оружие прибывает ежемесячно и эта ситуация не является чем-то "экстраординарным". Так же и в части сотрудничества в сфере бизнеса: "Все будет хорошо, нефтяной и газовый бизнес между Россией и Венесуэлой защищены броней".



Николас Мадуро крайне благодарен Владимиру Путину за поддержку дипломатией и оружием

К тому же, Николас Мадуро заявляет, что не боится проведения внеочередных выборов. Впрочем, не президентских, а только в парламент. Это неудивительно, ведь именно парламент – средоточие оппозиции к Мадуро, и ему было бы очень выгодно изменить состав Национальной ассамблеи.

Было бы очень хорошо провести несколько раньше парламентские выборы. Это была бы очень хорошая форма политической дискуссии. Президентские же выборы состоялись только 10 месяцев назад, конституционно и легально. Перевыборы – это бессмыслица. Инициатива стран, помешанных на политике Дональда Трампа. Но кто они такие, чтобы решать здесь?

– сказал Мадуро.

Он также заверил, что к диалогу с оппозицией готов. Как и к переговорам с неравнодушными странами, которые поддерживают Венесуэлу и мирное разрешение конфликта в ней.



Лидер оппозиции Хуйан Гуайдо тоже готов к диалогу – когда Мадуро отдаст власть

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