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      Кризис в Венесуэле: президент торгует золотом, а люди живут в нищете, без еды и воды

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      Друг российского главы – венесуэльский диктатор Николас Мадуро снова продает золото. Но куда ценный металл отправится на этот раз, пока неизвестно. Вместе с тем, люди в Венесуэле – в нищете, они не имеют денег даже на еду. А граница с Колумбией, где венесуэльцев ждет гуманитарная помощь, уже более двух месяцев перекрыта.

      В одном из детсадов в венесуэльской столице Каракасе нет воды, как и в большинстве домов в стране.

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      Насосы не работают, потому что отключили электроснабжение. Чтобы не закрывать сад, община организовала доставку воды цистернами.

      У Венесуелі немає води, її доставляють цистернами
      В Венесуэле нет воды, ее доставляют цистернами

      Страна попала в ловушку из-за того, что на крупнейшей в Венесуэле электростанции произошла авария. Там большинство оборудования изношено и не хватает средств на обслуживание сетей.

      Кризис в Венесуэле

      За минувший год инфляция в Венесуэле, которая является одной из крупнейших мировых экспортеров нефти, достигла более одного миллиона процентов. Люди не имеют денег даже не еду. А тот, кто в стране этот кризис начал, теперь отказывается даже от иностранной гуманитарной помощи.

      Ніколас Мадуро
      Николас Мадуро

      Президент Николас Мадуро называл это попыткой устранить его от власти, поэтому перекрыл границу. Самые отчаянные венесуэльцы пытаются прорваться через админграницу и самостоятельно переплывают реку Тачиру, чтобы сбежать из страны.

      Мы приезжаем сюда (в Колумбию – 24 канал), чтобы заработать деньги и хоть что-то купить. У нас большие проблемы с едой, мы питаемся только один раз в день. Стараюсь как можно больше отдать своим дочерям. Здесь люди нам помогают,
      – рассказал мигрант из Венесуэлы Чарли Лопес.

      В начале года венесуэльцы вышли на протесты. Пытались сбросить Мадуро. И избрали себе нового лидера – оппозиционера Хуана Гуайдо. Однако, хоть Гуайдо признали США, ЕС и многих других демократических стран, Мадуро, которому помогает Путин, до сих пор держится за кресло. А против Гуайдо он открыл уголовное дело. Поэтому оппозиционеру теперь грозит арест.

      Мадуро торгует золотом

      Между тем, Николас Мадуро понемногу распродает золотые запасы страны. В начале этого года 20 тонн золота отправились в Россию. А на днях центробанк страны стал на еще 8 тонн золота беднее.

      Мадуро таким образом хочет компенсировать средства, которые недополучила крупнейшая нефтяная компания из-за санкций, которые наложили США. Именно для борьбы с коррумпированным режимом Мадуро.

      Коротко о том, что происходит в Венесуэле

      • В конце января 2019 года в Венесуэле вспыхнули многотысячные протесты против политики президента-диктатора Николаса Мадуро и с требованиями его отставки. Ведь за 6 лет управления Мадуро завел страну в глубокий экономический кризис. В частности, только за 2018 год инфляция составила более миллиона процентов. В Венесуэле не хватает еды, лекарств и даже туалетной бумаги.

      • В столкновениях с правоохранителями гибли люди, сотни людей задерживали, но точных данных нет – правительство Мадуро никому и ни о чем информации не предоставляет.

      * Официальный Каракас отказывается и даже препятствует поставке гуманитарной помощи от стран, поддерживающих оппозицию и ее лидера Хуана Гуайдо.

      • Сейчас страна страдает от постоянных масштабных отключений света. Из-за отсутствия электроэнергии не работают и гидростанции, что усугубляет кризис с питьевой водой.

      blog_ava
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      Теги: Новости политики Новости России Деньги Венесуэла
      Источник: 24 канал
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