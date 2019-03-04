Кризис в Венесуэле: в США придумали, как отстранить от власти диктатора Мадуро

США пытаются мобилизовать поддержку мирного перехода власти от действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро к оппозиционному лидеру страны Хуану Гуайдо.

Так, в США сейчас работают над тем, чтобы создать коалицию, которая могла бы сместить венесуэльского диктатора и его режим. Об этом рассказал советник главы Белого дома по нацбезопасности Джон Болтон в интервью CNN.

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Я бы хотел видеть как можно более широкую коалицию, чтобы сместить Мадуро и заменить весь коррумпированный режим. Именно это мы и стараемся сделать,

– рассказал Болтон.

Также Болтон рассказал, что сейчас в Венесуэле находятся от 20 до 25 тысяч сотрудников кубинских спецслужб, что "является совершенно недопустимым".

Вместе с тем, к новым протестам против Мадуро и народ Венесуэлы призвал самопровозглашенный президент страны и лидер оппозиции Хуан Гуайдо. 4 февраля он попросил людей выйти на улицы. О том, где именно состоятся протесты в Каракасе и других городах Венесуэлы, оппозиционер пообещал сообщить в соцсетях.

Venezuelan Interim President Juan Guaido has announced his planned return to Venezuela. Any threats or acts against his safe return will be met with a strong and significant response from the United States and the international community. — John Bolton (@AmbJohnBolton) 4 марта 2019 г.

Кроме того, Гуайдо анонсировал свое возвращение в Венесуэлу. В стране против него ведут расследование за то, что 23 января он объявил себя временным президентом Венесуэлы. Так, суд запретил Гуайдо покидать страну, однако политик уехал в Колумбию, откуда пытался доставить гуманитарную помощь в свою страну. Теперь в случае возвращения в Венесуэлу ему грозит арест.

Массовые протесты против политики Николаса Мадуро начались в конце января. Тысячи людей вышли на улицы венесуэльских городов, требуя его отставки. Глава Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом. Его признали более 50 стран, в частности США, Канада, Австралия, большинство стран ЕС и ряд государств Латинской Америки. Но Россия поддерживает политику Николаса Мадуро.

Что случилось с Венесуэлой после политики Мадуро? За шесть лет правления Николас Мадуро завел страну в глубокий экономический кризис. За последний год инфляция в Венесуэле, которая является одним из крупных мировых экспортеров нефти, составила более одного миллиона процентов. В поисках лучшей жизни за последние пять лет уехали более трех миллионов человек. В периферийных районах жители Венесуэлы страдают от нехватки элементарных вещей: еды, медикаментов и средств гигиены.