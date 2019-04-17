Крючков в суде заявил, что руководителю НАБУ Сытнику дали взятку в полмиллиона долларов

Экстрадированный из Германии и подозреваемый в кражах денег из государственных облэнерго экс-нардеп Дмитрий Крючков заявил, что директор НАБУ Артем Сытник получил от компании "Энергосеть" взятку в 500 тысяч долларов "за содействие" в следствии. Заявление прозвучало во время судебного заседания по избранию меры пресечения Крючкову в Киеве в среду, 17 апреля.

"Господин Сытник действительно от нас получал полмиллиона долларов... За содействие в следствии", – сказал Крючков. Также он добавил, что дело в отношении Сытника за получение взятки и превышение полномочий было открыто давно: "Оно древнее, оно существует. Знает ли о нем Луценко? Думаю, что знает".

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Реакция ГПУ на заявление Крючкова относительно Сытника

ГБР 16 апреля начало досудебное расследование в уголовном производстве по получению директором НАБУ Сытником неправомерной выгоды в особо крупном размере от бывшего народного депутата и руководителя компании "Энергосеть" Дмитрия Крючкова и других лиц.

Это подтвердила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган на своей странице в Facebook. Мол, действия Артема Сытника классифицированы как "получение взятки в особо крупном размере или служебным лицом, имеющим особо ответственное положение".

"Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Генеральная прокуратура Украины. Проводятся первоочередные следственные действия", – написала Сарган.

Смотрите видео 24 канала о судебном заседании по избранию меры пресечения Крючкова:

Что известно о деле Крючкова и почему оно резонансное

Журналисты-расследователи телепрограммы "Схемы" утверждали, что экс-нардеп Дмитрий Крючков через управляемую им компанию "Энергосеть" в 2015 году организовывал схемы вывода средств из государственных облэнерго. И делал это в интересах, в частности, бизнесменов Игоря и Григория Суркисов, а также народного депутата из фракции "Блок Петра Порошенко" Игоря Кононенко.

Кто такой Дмитрий Крючков?

Когда народный депутат Украины, работал в комитете по вопросам топливно-энергетического комплекса. В 2014 году стал руководителем частной компании "Энергосеть". За год руководства Крючкова она взяла под контроль работу нескольких облэнерго. В апреле 2018 года в Германии был задержан по запросу украинских правоохранителей. Детективы НАБУ и антикоррупционные прокуроры подозревают его в хищении средств государственных облэнерго.

Подробно о Дмитрии Крючкове: кто он такой и в каких хищениях его подозревают – читайте в материале 24 канала

Сколько убытков мог нанести Крючков Украине?

Детектив НАБУ Роман Войтюк назвал журналистам "Схем" сумму причиненного ущерба, которая фигурирует в процессах: "Крючковым и другими лицами (вовлеченными в коррупционной схемы – 24 канал) причинен ущерб государству на общую сумму свыше 1,4 миллиарда гривен". Сам Дмитрий Крючков настаивает, что его "Энергосеть" поставляла электроэнергию законно.



Дмитрий Крючков уверяет, что его компания законов не нарушала

Почему экстрадиция Крючкова важна в период выборов президента?

Журналисты "Схем" опубликовали ряд телефонных разговоров Крючкова и братьев Суркисов, в которых речь идет о контроле счетов государственных предприятий. Во время общения фигуранты обсуждают незаконные способы получения и сохранения контроля над областными энергоснабжающими компаниями: Запорожьеоблэнерго, Черкассыоблэнерго и Харьковоблэнерго. Много разговоров при этом касаются распределения между участниками схемы значительных сумм наличными. Журналисты считают, что президент Петр Порошенко знал о ситуации с хищением средств и "дал добро".

К слову, Интерпол передал Крючкова НАБУ 15 апреля. Подробно – в материале 24 канала