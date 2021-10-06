По словам Сергея Стерненко, бывшему одесскому прокурору уже вручили подозрение. Активист сообщил, что это официальная информация.

Напомним Венедиктова подписала подозрение мэру Одессы Труханову

У прокурора с активистом личные счеты

Сергей Стерненко рассказал, что именно Олег Жученко был причастен к уголовным производств против него. Также Жученко обвинил активиста в наркоторговле.

По словам Стерненко, экс-прокурор специально тормозил уголовные дела, которые касались нападений на одесских активистов. Кроме того, согласно доступной информации прокурор получил квартиру от бизнесмена Владимира Галантерника.

Кто еще среди подозреваемых

Ирина Венедиктова подписала 5 подозрений. По информации телеграм-канала "Думская – новости Одессы" кроме Геннадия Труханова и Олега Жученко это:

Олег Бриндак – заместитель мэра Одессы, председатель партии "Доверяй делам". Его за 2021 год уже дважды вызывали в НАПК по делам о нарушении представления отчета партии об имуществе и доходах и о нарушениях финансовой отчетности.

– заместитель мэра Одессы, председатель партии "Доверяй делам". Его за 2021 год уже дважды вызывали в НАПК по делам о нарушении представления отчета партии об имуществе и доходах и о нарушениях финансовой отчетности. Инна Поповская – директор юридического департамента Одесского горсовета;

– директор юридического департамента Одесского горсовета; Владимир Галантерник – одесский бизнесмен и мультимиллионер. Обладает значительной частью туристической инфраструктуры города и торговыми центрами. Живет в Лондоне, а в Одессе бывает только проездом.

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