По словам Сергея Стерненко, бывшему одесскому прокурору уже вручили подозрение. Активист сообщил, что это официальная информация.
Напомним Венедиктова подписала подозрение мэру Одессы Труханову
У прокурора с активистом личные счеты
Сергей Стерненко рассказал, что именно Олег Жученко был причастен к уголовным производств против него. Также Жученко обвинил активиста в наркоторговле.
По словам Стерненко, экс-прокурор специально тормозил уголовные дела, которые касались нападений на одесских активистов. Кроме того, согласно доступной информации прокурор получил квартиру от бизнесмена Владимира Галантерника.
Кто еще среди подозреваемых
Ирина Венедиктова подписала 5 подозрений. По информации телеграм-канала "Думская – новости Одессы" кроме Геннадия Труханова и Олега Жученко это:
- Олег Бриндак – заместитель мэра Одессы, председатель партии "Доверяй делам". Его за 2021 год уже дважды вызывали в НАПК по делам о нарушении представления отчета партии об имуществе и доходах и о нарушениях финансовой отчетности.
- Инна Поповская – директор юридического департамента Одесского горсовета;
- Владимир Галантерник – одесский бизнесмен и мультимиллионер. Обладает значительной частью туристической инфраструктуры города и торговыми центрами. Живет в Лондоне, а в Одессе бывает только проездом.
Подозрение мэру Труханову: главное
- 6 октября 2021 года генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение Геннадию Труханову и еще 4 людям по делу о незаконном завладении землей.
- Это уже не первое подозрение, которое получил одесский городской голова.
- По подсчетам правоохранителей, действия Труханова и других подозреваемых нанесли государству ущерб на сумму 533 миллионов гривен.
- Генпрокурор Ирина Венедиктова считает это дело показательным не только для Одесской области, но и для всей страны.