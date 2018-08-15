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ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Кроме iPhone "для бедных", осенью Apple представит еще и бюджетный MacBook

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Apple представит еще и бюджетный MacBook
Apple представит еще и бюджетный MacBook / Фото из открытых источников

Осенью компания Apple должна представить новый бюджетный ноутбук – MacBook. Об этом сообщают источники в компании.

Пишет издание DigiTimes.

По данным источника, производством ноутбуков Apple занимается тайваньская компания Quanta Computer. В 4 квартале этого года поставки от производителя возрастут до 10 миллионов единиц. Эта цифра больше, чем в другие периоды.

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Как сообщают инсайдеры, такая активность связана с выпуском новой модели. Эта новинка должна заменить нынешнюю самую дешевую модель MacBook Air 2015 и тоже будет бюджетней, чем аналоги. Новое устройство получит дисплей на 13 дюймов, и будет работать на восьмом поколении процессоров Intel Core. Устройство будет стоить около тысячи долларов или 27 тысяч гривен.

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Теги: Техно Apple ноутбук Гаджеты
Источник: 24 Канал
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