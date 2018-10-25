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      Кроуфорд, Амбросио и Кидман поразили красными платьями в Шанхае: фото

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      Кроуфорд, Амбросио и Кидман на презентации Omega
      Кроуфорд, Амбросио и Кидман на презентации Omega / Instagram / @alessandraambrosio

      Звезды мировой величины Николь Кидман, Синди Кроуфорд, Алессандра Амбросио и китайская актриса Сесилия Лю прилетели в Китай, чтобы стать почетными гостями новой коллекции часов бренда Omega.

      Сначала знаменитости появились на красной дорожке мероприятия, затем приняли участие в фотосессии и уже потом посетили официальное мероприятие по случаю представления новых аксессуаров. Светское событие произошло в Expo Pavilion в Шанхае.

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      Для такого праздника актрисы и модели выбрали роскошный и яркий цвет – красный, символизирующий в стране успех и процветание. Четыре женщины одели красные платья с откровенными декольте, роскошными разрезами на ногах и элегантной длиной, а образы подчеркнули каблуками, ярким макияжем и прическами.

       

      Из того, что сейчас известно, модель Алессандра Амбросио надела платье от Zuhair Murad, а актриса Николь Кидман – от Ermanno Scervino. На руках у всех звезд красовались часы из новой коллекции Omega.

       

       

       

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений Cindy Crawford (@cindycrawford)

       

      Смотрите видео с презентации бренда часов Omega в Шанхае​:

       

      Стоит добавить, что вся семья Синди Кроуфорд на протяжении многих лет является лицом знаменитого бренда часов Omega. "Мои дети с самого раннего детства были частью сотрудничества с Omega. Я даже могу сказать, что они являются неофициальными амбассадорами Omega в течение последних десяти лет", – отмечала как-то о сотрудничестве с брендом легендарная модель.

      Теги: LifeStyle Мода Голливуд Николь Кидман Синди Кроуфорд
      Источник: 24 Канал
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