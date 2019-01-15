14:11
15 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ТОМОС BREXIT
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Движение "Геи за Путина" подбирается к телу кумира. Т-34 – "новые" русские танки
      Вєсті Кремля
      21:19, 14 января
      Вести.UA: Нужна ли Медведчуку пересадка мозга. Закон о сексе
      Вєсті.UA
      19:44, 14 января
      На какие глупости "Укрзализныця" спускает миллионы: расследование
      ЦРУ
      09:00, 11 января
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Украинские музыкальные клипы. Часть 1
      Згадати все
      12:22, 12 января
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ТОМОС BREXIT

      "Кровь" перед консульством РФ и столкновения: появились фото акции в поддержку моряков в Одессе

      165 Читати новину українською

      В Одессе во время акции в поддержку пленных украинских моряков полиция задержала двух активистов. Столкновения между ними и правоохранителями возникли возле городского генконсульства РФ.

      Об этом сообщает "Думская".

      Читайте также: Украинские моряки отказались отвечать на вопрос московского суда

      Так, 15 января утром около 30 представителей украинских патриотических организаций собрались под российским Генконсульством. Активисты прикрепили к ограде флаг ВМС ВСУ. Таким образом они выразили поддержку украинским морякам, которых Россия захватила в плен в Керченском проливе.

      Кроме того, митингующие хотели испачкать забор и ворота диппредставительства красной краской, которая символизировала бы кровь, однако правоохранители помешали им. Как следствие – краска разлилась на асфальт и самих активистов.

      Двух задержали, в том числе известного экс-самооборонца Тодора Пановского. Последнего посадили в машину и увезли.

      Акция протеста у консульства продолжилась. Активисты скандировали: "Слава Украине! Героям слава!". Также они зажгли файеры с желтым и синим дымом, который символизирует флаг Украины.

      Напомним, 15 января пленных украинских военных моряков привезли в Лефортовский суд Москвы. Там проходит заседание о продлении срока их ареста на 3 месяца – до 6 апреля.

      Ранее до 25 мая продлили срок предварительного следствия по делу украинских моряков, которые были незаконно захвачены российскими военными в Керченском проливе. Ранее адвокат Илья Новиков рассказал, что "суд" в России по делу военнопленных украинских моряков начнется не ранее чем через год, однако он будет иметь формальный вид, ведь РФ уже имеет подготовленный приговор.

      Как украинские моряки оказались в русском плену?25 ноября 2018 года Россия совершила акт агрессии против Украины в Керченском проливе. В тот день пограничный корабль РФ протаранил буксир украинских военных. Это случилось, когда 3 украинские военные суда законно переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе. В России же заявляли, что украинские корабли якобы неправомерно вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и направлялись по Керченскому проливу.

      После нападения украинские суда продолжили двигаться в Мариуполь, однако при выходе из Керченского пролива пограничные суда РФ устроили стрельбу по украинским кораблям. В результате 6 украинских военных моряков получили ранения.

      Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО. Все украинские моряки заявили следствию, что являются военнопленными. Адвокаты украинских моряков прогнозируют, что суд над пленными в России начнется не раньше, чем через год. А пока пленников держат под стражей и просто продлевают сроки арестов.

      Теги: Новости политики Новости Украины Украина – Россия Заложники Украинцы в плену РФ Конфликт в Азовском море Новости Одессы Полиция столкновения Фотоновости
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Новий керівник "Укрзалізниці": чим вже встиг відзначитися Кравцов
      сегодня , 14:00 Новий керівник "Укрзалізниці": чим вже встиг відзначитися Кравцов
      Тетяна Мартинюк 30
      Что посмотреть после праздников: 5 фильмов января, достойных внимания
      сегодня , 13:00 Что посмотреть после праздников: 5 фильмов января, достойных внимания
      Уляна Корицька 111
      Российская фабрика пропаганды пророчит украинцам "холодомор"
      сегодня , 12:02 Российская фабрика пропаганды пророчит украинцам "холодомор"
      Злой Одессит 1504
      Накопительная система пенсий: что делать и почему это важно?
      сегодня , 08:40 Накопительная система пенсий: что делать и почему это важно?
      Олександр Гаврутенко 1253
      Главные новости 14 января: пожар в Киево-Печерской лавре и дерзкое убийство мэра Гданьска
      сегодня , 08:01 Главные новости 14 января: пожар в Киево-Печерской лавре и дерзкое убийство мэра Гданьска
      2938
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук