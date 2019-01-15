"Кровь" перед консульством РФ и столкновения: появились фото акции в поддержку моряков в Одессе

В Одессе во время акции в поддержку пленных украинских моряков полиция задержала двух активистов. Столкновения между ними и правоохранителями возникли возле городского генконсульства РФ.

Об этом сообщает "Думская".

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Так, 15 января утром около 30 представителей украинских патриотических организаций собрались под российским Генконсульством. Активисты прикрепили к ограде флаг ВМС ВСУ. Таким образом они выразили поддержку украинским морякам, которых Россия захватила в плен в Керченском проливе.

Кроме того, митингующие хотели испачкать забор и ворота диппредставительства красной краской, которая символизировала бы кровь, однако правоохранители помешали им. Как следствие – краска разлилась на асфальт и самих активистов.

Двух задержали, в том числе известного экс-самооборонца Тодора Пановского. Последнего посадили в машину и увезли.

Акция протеста у консульства продолжилась. Активисты скандировали: "Слава Украине! Героям слава!". Также они зажгли файеры с желтым и синим дымом, который символизирует флаг Украины.

Напомним, 15 января пленных украинских военных моряков привезли в Лефортовский суд Москвы. Там проходит заседание о продлении срока их ареста на 3 месяца – до 6 апреля.



Ранее до 25 мая продлили срок предварительного следствия по делу украинских моряков, которые были незаконно захвачены российскими военными в Керченском проливе. Ранее адвокат Илья Новиков рассказал, что "суд" в России по делу военнопленных украинских моряков начнется не ранее чем через год, однако он будет иметь формальный вид, ведь РФ уже имеет подготовленный приговор.

Как украинские моряки оказались в русском плену?25 ноября 2018 года Россия совершила акт агрессии против Украины в Керченском проливе. В тот день пограничный корабль РФ протаранил буксир украинских военных. Это случилось, когда 3 украинские военные суда законно переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе. В России же заявляли, что украинские корабли якобы неправомерно вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и направлялись по Керченскому проливу.



После нападения украинские суда продолжили двигаться в Мариуполь, однако при выходе из Керченского пролива пограничные суда РФ устроили стрельбу по украинским кораблям. В результате 6 украинских военных моряков получили ранения.



Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО. Все украинские моряки заявили следствию, что являются военнопленными. Адвокаты украинских моряков прогнозируют, что суд над пленными в России начнется не раньше, чем через год. А пока пленников держат под стражей и просто продлевают сроки арестов.