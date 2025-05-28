Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на пропагандистские СМИ. В сети распространяется версия, что 17-летний подросток на дне рождения подруги якобы устроил кровавую резню, убив четырех сверстников, а затем поджег дом и погиб сам.

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В России празднование закончилось поножовщиной и взрывом

По предварительным данным, все происходило в частном доме в СНТ "Горный Байкал", где компания подростков якобы праздновала день рождения. В какой-то момент между участниками вечеринки начался конфликт, после чего один из них якобы схватился за нож.

Следственный комитет России уже возбудил уголовное дело после гибели четырех подростков. Официально сообщается, что еще четверо несовершеннолетних были госпитализированы с ножевыми ранениями, один из них – в крайне тяжелом состоянии.

В сети предполагают, что нападавший – 17-летний Михаил, который якобы был влюблен в 15-летнюю именинницу Настю. По версии Telegram-каналов, парень организовал вечеринку на даче своего старшего брата, где и произошли эти ужасные события. В момент, когда девушка якобы отвергла его чувства, юноша якобы потерял контроль и начал нападать на присутствующих с ножом.

Среди погибших – дети в возрасте 13–16 лет:

Николай – 13 лет

Вадим – 14 лет

Ойбек – 14 лет

Полина – 16 лет

После этого, как утверждают в сети, подозреваемый открыл газ в доме, вызвал взрыв и сгорел вместе с жертвами. Его тело якобы нашли внутри здания.

Местные власти подтвердили, что в Байкальске создан оперативный штаб, а следствие продолжается. Губернатор Игорь Кобзев сообщил, что все участники трагедии – ученики одной школы, без проблем с законом или учебой. В то же время мотивы того, что произошло, пока не называют официально.

На месте трагедии работают экстренные службы. Окончательные выводы будут сделаны после завершения следственных действий.

Некоторым подросткам чудом удалось спастись. В сети пишут, что 15-летняя Вероника стала одной из первых пострадавших – нападающий ударил ее ножом. Чтобы выжить, девушка притворилась мертвой. Когда злоумышленник ушел в другую комнату, она выбежала на улицу и позвала соседей, которые вызвали полицию.

Еще одна девушка, 14-летняя Вика, оставалась в доме почти до последнего. Только когда увидела, что парень открыл газ, решилась убежать.

По данным СМИ, большинство родителей даже не знали, что дети поехали праздновать – те говорили, что остаются у друзей или родственников. Например, Вика сообщила, что будет ночевать у двоюродной сестры, а 14-летний Руслан, который сейчас в тяжелом состоянии, сказал родителям, что едет к бабушке с дедушкой.