Кровавая стрельба в Венесуэле: силовики убили около 50 человек – фото и видео только 18+

По меньшей мере 46 заключенных погибли в венесуэльском городе Гуанаре в результате беспорядков в местной колонии. И число жертв будет расти, потому что есть много раненых в критическом состоянии.

Попытка побега из тюрьмы в одном из городов Венесуэлы – Гуанаре – стала причиной массовых расстрелов. В общем полиция убила по меньшей мере 46 заключенных, сообщает El Nacional .

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"46 человек погибли и неопределенное количество людей получили ранения в эту пятницу (1 мая – 24 канал) при попытке побега в пенитенциарном центре Лос-Льянос, расположенном в городе Гуанаре, штат Португеса", – говорится в сообщении.

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#Portuguesa Cepella вмещает 750 заключенных и в настоящее время содержит более 2500. В результате попытки побега 46 человек погибли и 50 получили ранения, причем некоторые серьезно. # 01may pic.twitter.com/cl1CSy3Bwr - Карлос Иван Суарес (@carlosi_suarez) 2 мая 2020 г.

Сотрудники колонии отмечают, что число погибших будет расти, поскольку состояние многих пострадавших "крайне тяжелое", передает агентство EFE .

Также венесуэльская газета El Nacional в пятницу сообщала о 50 пострадавших в результате столкновения охраны колонии и заключенных. В частности говорится о сотрудниках тюрьмы. Среди них и директор исправительной колонии Карлос Торо. Он получил несколько ножевых ранений. Травмы от осколков при взрыве гранаты получил лейтенант венесуэльской Нацгвардии.

Из-за большого количества пострадавших в местных больницах наблюдается коллапс. Медикам не хватает необходимого оборудования, а также донорской крови.

#Portuguesa Вот как раненые в больнице доктора Мигеля Ораа де Гуанаре. Центр разрушен, врачи обращаются за помощью, потому что не хватает материалов, чтобы позаботиться обо всех них. Pic.twitter.com/ADwU3FRkws - Карлос Иван Суарес (@carlosi_suarez) 2 мая 2020 г.