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      Кровавая стрельба в Венесуэле: силовики убили около 50 человек – фото и видео только 18+

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      Стрельба в Венесуэле: погибли около 50 человек – фото и видео 18+
      Побег заключенных закончился массовой стрельбой / Иллюстративное фото (pixabay)

      По меньшей мере 46 заключенных погибли в венесуэльском городе Гуанаре в результате беспорядков в местной колонии. И число жертв будет расти, потому что есть много раненых в критическом состоянии.

      Попытка побега из тюрьмы в одном из городов Венесуэлы – Гуанаре – стала причиной массовых расстрелов. В общем полиция убила по меньшей мере 46 заключенных, сообщает El Nacional.

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      "46 человек погибли и неопределенное количество людей получили ранения в эту пятницу (1 мая – 24 канал) при попытке побега в пенитенциарном центре Лос-Льянос, расположенном в городе Гуанаре, штат Португеса", – говорится в сообщении.

      Массовая гибель заключенных в Венесуэле: фото и видео из соцсетей – только 18+

      Сотрудники колонии отмечают, что число погибших будет расти, поскольку состояние многих пострадавших "крайне тяжелое", передает агентство EFE.

      Также венесуэльская газета El Nacional в пятницу сообщала о 50 пострадавших в результате столкновения охраны колонии и заключенных. В частности говорится о сотрудниках тюрьмы. Среди них и директор исправительной колонии Карлос Торо. Он получил несколько ножевых ранений. Травмы от осколков при взрыве гранаты получил лейтенант венесуэльской Нацгвардии.

      Из-за большого количества пострадавших в местных больницах наблюдается коллапс. Медикам не хватает необходимого оборудования, а также донорской крови.

      Местные правоохранители до сих пор пытаются выяснить, что же стало причиной беспорядков в тюрьме.

      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Латинськая Америка Криминальные новости Жертвы Стрельба Тюрьма Венесуэла
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