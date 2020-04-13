Кровавая война, которой не видно конца: как Мексика борется с наркокартелями

Мексиканская нарковойна – битва, унесшая более 45 тысяч жизней. А началось все в 1989 году из-за ареста фактически первого наркобарона – Феликса Гальярдо. Он держал на контроле крупнейшие картели Мексики.

Как началась нарковойна в Мексике

Убрав с наркомира всего одного человека, правоохранители открыли двери войны. Сначала в конфликте сошлись две стороны – картели, которые боролись за контроль над наркотрафиком. Впоследствии в игру вступили и правительственные войска тогдашнего президента Фелипе Кальдерона.

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Война набрала еще больше оборотов. Число жертв постоянно росло. Картели без лишних хлопот договаривались о покупке мощного оружия – гранатометов, пулеметов и даже пикапов американской армии. Помогали им в этом мигранты.

Среди них – многие члены банд, которые обеспечивают баронов людьми, сбывают наркотики, поставляют оружие и ведут разведку на чужой территории. Мексиканская диаспора в США – одна из самых опасных в стране. Страдает от этого не только Мексика, но и рядовые американцы.

Справка. Мексиканские картели – это самая преступная угроза для США. Они расширили свое влияние не только на Западное полушарие, но и на весь мир. Отмывание денег, торговля людьми, оружием и наркотиками – это далеко не полный список их деятельности. В течение последних десятилетий Конгресс США не раз проводил слушания, поднимая вопросы защиты границы с Мексикой.

Мексикано-американская граница тянется на более чем 3 тысячи километров. Армия США, рейнджеры, отдел по борьбе с наркотиками, полицейские и пограничники постоянно дежурят, стараясь максимально отсекать поставки психотропных веществ.

Например, в 2018 году Дональд Трамп отправил 5 тысяч военных. Если в деньгах, то их содержание обходится бюджету 220 миллионов долларов ежегодно. И как показывает статистика, 160 желающих незаконно перебраться в США попались, но почти 500 – таки проскочили.

О конфликтах и ​​союзах между картелями

Вернемся в Мексику. Постоянное давление со стороны мексиканского правительства, армии, полицейских и еще и США, заставил картели пересмотреть свою политику и перегруппироваться. А война между самими картелями толкнула на союзы. Сначала разбираются с враждебными баронами, затем с военными.

Мексика делится на 32 штата, но картели такое разделение мало интересует. В 2010 году они разбили страну по-своему.



Так в 2010 году наркокартели поделили контроль над Мексикой

"Лос Сетас" и "Бельтран Лейва" вошли в альянс, чтобы противостоять картелю "Гольфо". В войну между ними военные вмешиваться не стали. "Сетас" и "Лейва" должны загрызть "гольфистов". Из-за отсутствия действий со стороны власти, маленькие города в штате Тамаулипас ​​превратились в руины.

Мы обеспокоены этой новой войной. Она понесет за собой волну насилия. Вместе с тем, пострадают приграничные мексиканские города, граничащие с США,

– отметил Энтони Плакидо, член управления по борьбе с наркотиками США.

Так и случилось: "гольфисты" обратились за помощью к картелю "Синалоа" и "Ла Фамилья". Цель – уничтожить своих нападающих и, конечно, взять контроль над поставки. Их союз назывался "Новая федерация".

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План выполнили наполовину: "Бельтран Лейву" стерли с лица Мексики, с наркотрафиком пришлось подождать: в игру вступили военные Кальдерона (тогдашний мексиканский президент). Наркобароны сразу дали понять, что в их конфликт лезть не стоит.

Они начали убивать политиков. Одним из них стал кандидат в губернаторы штата Тамаулипас – Родольфо Торре Канту.

Это убийство было спланировано не только против Канту, но и против всего мексиканского общества. Речь идет о попытке организованной преступности подорвать демократические институты в стране. Мы должны ответить решительными действиями,

– подчеркнул Кальдерон.

Ответили по старой схеме: дополнительные блокпосты, зачистки улиц, усиленные рейды. Меньше, чем за полгода удалось арестовать почти 100 политиков, работавших на картели. Все, конечно же, сопровождалось масштабными перестрелками или уличными боями. Десятки тысяч людей погибли.

Как простые мексиканцы защищались от насилия

Федеральная служба Мексики задержала голов картелей "Лос Сетас", "Ла Фамилья" и еще нескольких мелких. На войну с ними позвали и американскую армию. За членами банд охотились уже по обе стороны границы.

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Так удалось арестовать более 200 членов картеля "Ла Фамилья". В октябре полицейские завили, что картеля больше не существует. Уничтожить его удалось ценой 13 тысяч жизней. "Каждый день кого-то похищали, 3-4 человека. Это уже не говоря об убийствах", – рассказала жительница Акапулька.

Этот город напоминал запустелое кладбище, которое отпугивает людей угрозой смерти от рук наркомафии. Они заставили практически каждого полицейского подписать рапорт на увольнение. Оставшись наедине с врагом, люди создавали отряды самообороны, стали четверной стороной нарковойны.



Мексиканцы протестуют против насилия наркокартелей

Впоследствии такие отряды начали формировать практически в каждом штате Мексики. Они буквально держались на волоске. Все оружие – трофеи, которые удалось забрать у мертвых членов картелей. Иногда удавалось захватить пулеметы или даже бронированные пикапы после перестрелками.

В 2013 году в штате Мичоакан таким отрядам удалось самостоятельно выбить картель "Тамплиеров" с территории. У них не было тактики, не было опыта боевых действий. Все, что они имели – желание жить без насилия. И чтобы побороть его, приходилось и самим браться за оружие.

Наркобарон "Эль Чапо" – преступник №1 для США

В 2016-м мексиканские морпехи поймали самого желанного барона, главу картеля "Синалоа" – Хоакина Гусмана Лоэру, по прозвищу "Эль Чапо". Для США он был преступником №1. За информацию о нем предлагали 5 миллионов долларов.



Хоакин Гусман Лоэра по прозвищу "Эль Чапо"

"Эль Чапо" искали практически во всех странах мира, а также сам лидер "Исламского государства" Абу Бакр аль-Багдади. Для мира он был негодяем, на совести которого сотни смертей и искалеченных жизней. Для мексиканцев – героем и легендой о котором пели песни.

"Чапо" сохранял влияние и как только в тюрьме ему перекрывали кислород – бежал. Кстати, после ареста в 1993 году он вышел из тюрьмы, спрятавшись в ящике с грязным бельем. Опять удалось поймать в 2014 году. А уже через год его и след простыл.

На кадрах с видео видно, как "Эль Чапо" подходит к душу, а через несколько секунд исчезает. Как оказалось, под камерой вырыли 1,5-километровый тоннель. Поэтому в 2016 году его сопровождали десятки мексиканских рейнджеров, бронетехника и вертолеты.



Наркобарон бежал из тюрьмы через туннель

В 2017 году "Эль Чапо" экстрадировали в США. Это сделали для того, чтобы исключить его шансы на побег. Ведь он умудрялся убежать с мексиканских тюрем максимально строгого режима. В 2019 году ему вынесли приговор: пожизненное заключение без права на досрочное освобождение.

Его арест привел к межклановым войнам за "Синалоа". Поскольку это один из крупнейших картелей страны, каждый хотел лакомый кусок. Только в начале 2017 года борьба за власть забрала почти 800 жизней. "Правда в том, что за всеми жертвами, стрельбами и произволом стоят не просто люди, а чиновники. Не только мексиканские, американские тоже. Они все помогают картелям", – отмечала журналистка Анабель Эрнандес.

"Завершение" войны – борьба продолжается

Контроль над бизнесом отца взял сын – Овидио Гусман Лопес. Ветер войны после этого не утих, люди и дальше умирали. Несмотря на это, уже новый президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор в январе 2019 года объявил перед народом страны, что война с наркотрафиком завершена.

Официально войны больше нет. Мы хотим мира и собираемся его достичь. Ни одного бандита не арестовано, это не наше основное предназначение. Основная цель правительства – обеспечить общественную безопасность. Это уменьшит количество жертв,

– пояснил он.

Фактически война исчезла только на бумаге, на деле же террор продолжился. В октябре 2019 года колонну полицейских окружили члены картеля "Лос Виаграс". 14 полицейских сначала расстреляли, а потом подожгли.

Несмотря на то, что "официально" конфликт исчерпан, в октябре 2019 года мексиканский спецназ штурмом взял дом сына "Эль Чапо". Его связали и отправили в участок. И малого барона пришлось отпустить. За него встал весь картель "Синалоа".



Беспорядки в мексиканском Кулиакане, которые устроил картель "Синалоа"

Вооруженные люди на пикапах взяли в заложники целый город. Кулиакан просто отрезали от Мексики. Требование простое: или сына "Эль Чапо" отпускают, или весь город превратят в руины. Выбора особого не было, арестанта пришлось освободить.

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Это был хороший пример того, как мексиканские картели держат на крючке не только правительство, но и всю Мексику. Борьба с ними длится уже почти 20 лет. И пока никто не берется сказать, когда это закончится. А может, продлится бесконечно.