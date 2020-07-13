Возле поселка Козин, что в Киевской области, пьяный водитель вечером 12 июля, устроил ДТП, из-за которого погибла целая семья, в том числе двое детей. Под утро следующего дня полиция сообщила о его задержании и возбуждении уголовного дела.

Сообщение о ДТП поступило 12 июля в 17: 20, правоохранители сразу выехали на место аварии, сообщает полиция Киева.

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Правоохранители предварительно установили, что подозреваемый Антон Желепа выехал на встречную полосу, где столкнулся с другим автомобилем.

В результате этой аварии погибли водитель и пассажиры другого автомобиля. Трое из них были членами одной семьи, а двое – детьми. Выжил только мальчик 14 лет – его доставили в больницу.

Полиция уже задержала Антона Желепу, хотя сейчас он находится в больнице. Его обвиняют в нарушении правил дорожного движения, за что подозреваемому грозит до 10 лет за решеткой.

Пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец рассказала ТСН, что подозреваемый сейчас находится в специальной палате, где и ожидает суда. Прежде всего ему должны избрать меру пресечения.

Суд, вероятнее всего, будет завтра, но в каком формате, еще неизвестно, потому что подозреваемый получил травмы. Если его состояние позволит, он будет доставлен в суд. Возможно, судебное заседание состоится в режиме видеоконференции,

– пояснила Надежда Максимец.

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