Кровавое ДТП возле Козина: полиция задержала виновника и открыла дело
Возле поселка Козин, что в Киевской области, пьяный водитель вечером 12 июля, устроил ДТП, из-за которого погибла целая семья, в том числе двое детей. Под утро следующего дня полиция сообщила о его задержании и возбуждении уголовного дела.
Сообщение о ДТП поступило 12 июля в 17: 20, правоохранители сразу выехали на место аварии, сообщает полиция Киева.
Важно ДТП возле Козина на Киевщине: пьяный водитель убил целую семью, в том числе двух детей – видео, фото
Правоохранители предварительно установили, что подозреваемый Антон Желепа выехал на встречную полосу, где столкнулся с другим автомобилем.
В результате этой аварии погибли водитель и пассажиры другого автомобиля. Трое из них были членами одной семьи, а двое – детьми. Выжил только мальчик 14 лет – его доставили в больницу.
Полиция уже задержала Антона Желепу, хотя сейчас он находится в больнице. Его обвиняют в нарушении правил дорожного движения, за что подозреваемому грозит до 10 лет за решеткой.
Пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец рассказала ТСН, что подозреваемый сейчас находится в специальной палате, где и ожидает суда. Прежде всего ему должны избрать меру пресечения.
Суд, вероятнее всего, будет завтра, но в каком формате, еще неизвестно, потому что подозреваемый получил травмы. Если его состояние позволит, он будет доставлен в суд. Возможно, судебное заседание состоится в режиме видеоконференции,
– пояснила Надежда Максимец.
Смертельное ДТП под Козином: что известно
- Оно случилось вечером 12 июля на Обуховском шоссе.
- Погибшие – целая семья: отец, мать и дочка 8 лет. Еще двух мальчиков в возрасте 10 и 14 из этого автомобиля доставили в больницу. Младший из них умер после госпитализации.
- Водитель, который выехал на встречную полосу, что и повлекло аварию, был нетрезв. Аварию он совершил на автомобиле женщины, у которой работал на даче. Она сообщила о похищении автомобиля - уже после аварии.
- Этим водителем является 39-летний Антон Желепа, у которого ранее уже были проблемы с законом. В 2010 году он таким же образом убил женщину, но уже отсидел срок наказания.