Кровавое черное золото

Украина должна срочно остановить контрабанду донецкого угля через Россию.

7 января у берегов Турции затонуло сухогрузное судно, перевозившее уголь из России в Турцию. Погибли шесть моряков, в том числе четыре украинца. В Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий не исключают, что судно могло перевозить уголь, который добывали на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

В очередной раз все международное сообщество получило доказательство, что человеческая жизнь – ничто для оккупантов, которые зарабатывают сотни миллионов долларов на незаконном экспорте угля с Донбасса.

Как заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука, из-за незаконного вывоза из ОРДЛО Россией угля Украина ежегодно теряет до 400 млн долл. По его словам, Россия незаконно вывозит из ОРДЛО 7 млн тонн украинского угля при стоимости тонны – от 50 до 60 долларов.

В условиях международных санкций на глазах тают финансовые возможности путинского режима поддерживать оккупированные территории и аннексировать Крым. Загнанный в угол Путин вынужден выдавать лицензии на грабеж взамен за частичное финансирование социальной сферы. В частности, в марте 2018 года все поставки угля из ОРДЛО в Россию были отданы Сергею Курченко, а точнее, его компании "Газ-Альянс".

Власть беглого младоолигарха на оккупированных территория огромная. "Курченко полностью управляет экономикой "ДНР-ЛНР", и все квазигосударственные и управленческие структуры этих образований полностью подотчетны и бесправны перед его экономическими "хотелками", – сказал главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос в программе Vласть vs Vлащенко.

Уже в недалеком будущем Курченко как монопольному поставщику донецкого угля придется потесниться. "Радио "Свобода" сообщило о быстром "переформатировании" компании "ВнешТоргСервис", что руководит всеми крупными промышленными активами "ЛДНР", и "удалении от ее управления бывшего украинского олигарха Сергея Курченко".

Может быть, кремлевских кураторов младоолигарха бесит его наглый стиль поведения в российской столице, где он передвигается на карете "скорой помощи" (подобные привилегии там зарезервированы только для высшей касты кремлевских небожителей). А возможно, слишком сладкий пирог Донбасса, который можно безнаказанно грабить, и никто его не собирается просто так отдавать выходцу из Украины.

В качестве претендента на монопольный контроль над донецким углем называют Руслана Ростовцева, угольного магната из Кузбасса, который начал вывозить оттуда уголь задолго до Курченко.

Ростовцеву проще наладить незаконный сбыт угля из ОРДЛО, потому что у него есть легальные действующие шахты. Как только донецкий уголь пересекает границу, они становятся легальной собственностью Ростовцева. И даже документы подделывать не надо, хотя уголь на Донбассе и Кузбассе – разных марок. Кого волнуют такие тонкости, когда краденый уголь вливается ручейком в большой поток угля из РФ, который идет на экспорт.

Как известно, Ростовцев пользуется портом не в Ростове, а в Усть-Луге на Балтике, что облегчает легализацию. В схеме торговли участвует Kaproben Handels и большое количество других российских и оффшорных компаний олигарха.

Курченко в этом смысле находится в более проигрышной ситуации. Его схема нелегальной торговли опирается на других российских партнеров. Кроме того, структуры Курченко больше засвечены в отношениях с "ДНР", чем структуры Ростовцева. Более того, украинский младоолигарх объявлен в международный розыск. Таких проблем пока нет у Ростовцева, поэтому на текущем этапе он кажется кураторам сепаратистов надежным партнером по выведению природных богатств из ОРДЛО. У Ростовцева, судя по всему, свои кураторы в Кремле, которые обеспечивают ему прибыльный бизнес в ОРДЛО – информация об этом появилась совсем недавно.

Тем более, что Ростовцев плотно находится под колпаком российских спецслужб, ведь его структуры попались на выводе из России более 400 млн долл в рамках масштабной молдавской прачечной" (схема вывода в 2011-2014 гг более 20 млрд долларов из РФ через счета подставных компаний в молдавских и латвийских банках).

Не исключено, что за грядущими перетасовками в псевдореспубликах стоит попытка потеснить Курченко и закрепить в ОРДЛО управляемого и лояльного Ростовцева и других дельцов, которым коррумпированный путинский режим дал карт-бланш на дальнейшее разграбление оккупированной части Украины.

Моральная правота на стороне Украины. Украина должна воспользоваться распрями в среде боевиков и сделать все, чтобы навсегда решить вопрос с нелегальными поставками донецкого угля.

Все это под силу Украине. Локомотивом борьбы вполне может стать Министерство по вопросам временно оккупированных территорий. Главное, не только анализировать, сколько мы несем убытки в результате деятельности оккупантов, но и более активно продвигать собственные инициативы.

В частности, необходимо поставить вопрос ребром перед своими международными партнерами, такими как Турция или Польша, о законодательном запрете закупок украинского угля с оккупированного Донбасса у российских и других компаний-прокладок.

Кроме того, на международном уровне нужно ввести реальные механизмы сертификации и контроля закупаемого в России угля. В случае обнаружения в любой партии образцов угля с Донбасса (технически это не сложно сделать) – вводить однозначные санкции против данного поставщика и/или перевозчика.

Наконец, Украина может и должна педалировать ввод личных санкций против фигурантов нелегальной торговли с террористическими образованиями на временно оккупированной украинской территории, какими бы схемами и оффшорами они ни прикрывали свои махинации.