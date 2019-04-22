Кровавое ДТП в Киеве: авто снесло людей на остановке

В Столице, 21 апреля, автомобиль снес людей на остановке возле метро Святошин. Авто Daewoo Lanos вылетело на остановку общественного транспорта, где совершило наезд на двух пешеходов.

ДТП произошло на проспекте Победы недалеко от станции метро Святошин в 21:00. По информации, которую обнародовали в Facebook "ДТП.kiev.ua" в результате аварии тяжелые травмы получили двое мужчин, которых экстренно госпитализировали в больницу.

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Отмечается, что Daewoo Lanos остановился уже без колес, которые остались в 50 метрах от места наезда на пешеходов. У авто якобы на большой скорости разорвало колесо, из-за чего водитель не справился с управлением, а автомобиль вылетел на тротуар с прохожими. После столкновения автомобиль проехал еще некоторое расстояние, прежде чем остановился в крайней правой полосе.

Авто вылетело на остановку где стояло двое мужчин // ДТП.kiev.ua

Никакой информации о состоянии пострадавших пока нет. Сотрудники полиции отказались комментировать ДТП.

На месте инцидента работает следственно-оперативная группа, которая занимается расследованием обстоятельств аварии.

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