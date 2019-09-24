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      Кровавое нападение на двух братьев в Рождественскую ночь: убийца получил наказание

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      Мужчина зарезал 17-летнего парня, другого удалось спасти
      Мужчина зарезал 17-летнего парня, другого удалось спасти / unsplash.com

      Харьковчанин навеселе поссорился с двумя парнями-братьями, которые решили прогуляться по городу. Во время конфликта он достал нож и напал на случайных прохожих. Один из них скончался на месте.

      34-летний житель Харькова получил наказание за попытку двойного убийства. Как сообщают в прокуратуре Харьковской области, трагедия произошла в Рождественскую ночь в Харькове почти три года назад.

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      Двое братьев отмечали Сочельник, а после застолья решили прогуляться по ночному городу. На улице юноши встретили незнакомца на велосипеде. Мужчина также был пьян. Во время совместной прогулки у них возникла словесная перепалка.

      Неожиданно мужчина выхватил из кармана нож и вонзил его в сердце одному из парней. От удара тот скончался. С его братом нападавший пытался поступить так же и также пырнул его ножом. Однако благодаря своевременной медицинской помощи его жизнь удалось спасти.

      После кровавого преступления убийца пытался скрыться на велосипеде. Однако далеко уехать ему не удалось: полиция задержала его менее чем через час после содеянного. Фрунзенский районный суд города Харькова назначил убийце 14 лет за решеткой.

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      blog_ava
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      Теги: Дети и несовершеннолетние Криминал Убийство Новости Харькова
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