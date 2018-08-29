Кровавые кресты и сожженные флаги: под посольством России провели красноречивую акцию

Утром 29 августа под посольством России в Киеве состоялась многолюдная акция в память о погибших украинских воинах в "Иловайском котле" и с напоминанием о том, что Россия должна понести за это ответственность.

29 августа Украина понесла наибольшие потери в боях за Иловайск в 2014 году.

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В 4-ю годовщину трагедии десятки людей, среди которых немало воинов и ветеранов украинского-российской войны, пикетировали посольство России на Воздухофлотском проспекте в Киеве.

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Активисты перекрыли проезжую часть напротив диппредставительства и установили там сотни крестов с фотографиями и именами погибших под Иловайском украинских военных.



Годовщина Иловайской трагедии: акция под посольством РФ в Киеве



Перед посольством РФ в Киеве установили сотни кровавых крестов

Люди держали в руках плакаты с призывами освободить незаконно удерживаемых в России украинских политзаключенных и требованиями наказать президента РФ Путина за гибель украинских воинов. Очевидцы отмечают, что неравнодушных украинцев, которые пришли принять участие в акции, было не так и много.

Позже посреди дороги активисты сожгли флаги террористической организации – так называемой "ДНР".



В годовщину Иловайской трагедии перед посольством РФ в Киеве сожгли флаги так называемой "ДНР"

Акция под посольством РФ в Киеве годовщину Иловайской трагедии

Участники акции попытались передать декларацию с призывом освободить украинских политзаключенных, в том числе Олега Сенцова в посольство РФ.



Лицо, которое ответило им по этому поводу через домофон, установленный на воротах здания, выходить отказалась, сказав, чтобы декларацию "отправляли по почте".



Смотрите видео акции под посольством РФ в Киеве утром 29 августа:

Что такое Иловайский котел?Боевые действия, развернувшиеся под городом Иловайск Донецкой области в августе 2014 года. 18 августа во время ожесточенных боев украинские силовики вошли в Иловайск и смогли взять под свой контроль часть города. Однако после захода в тыл регулярных российских войск 23-24 августа, а также из-за дезертирства отдельных украинских подразделений, Иловайская группировка оказалось в окружении.



В ночь с 28 на 29 августа президент РФ Владимир Путин призвал оккупационные войска открыть гуманитарный коридор для украинских военных, оказавшихся в окружении. Украинские военные организованными колоннами начали движение из города по предварительно договоренным с российской стороной маршрутам. Однако оккупанты не сдержали слова и начали расстреливать колонны.



По официальным данным, в "Иловайском котле" в августе 2014-го погибло 366 украинских защитников, 429 воинов получили ранения. 300 военнослужащих попали в плен. По неофициальным данным, эти цифры намного больше.