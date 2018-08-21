Кровавые перестрелки на улицах: в Рио-де-Жайнейро армия воюет с наркоторговцами

В Рио-де-Жанейро бразильская армия начала операцию против наркоторговцев. Уже по меньшей мере 12 человек погибли, среди них – 5 мирных жителей и один солдат.

Гангстеров ликвидируют прямо на улицах бразильской столицы, но те стреляют в ответ. Поэтому гражданские, чтобы избежать опасности, стараются не выходить из дома.

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Они боятся попасть под пули, а в бразильской армии заверили – операция продлится, поэтому жертв среди наркоторговцев и их сообщников будет еще больше.

Напомним, что войну наркоторговцам президент Бразилии объявил еще полгода назад. И позволил армии командовать полицейскими – это дало старт силовой операции, в которой приняли участие тысячи военных, десятки полицейских, а также – бронетранспортеры и самолеты.

Видеокомментарий полиции



