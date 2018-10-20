Кровавые выборы в Афганистане: из-за нападений на участки погибли десятки людей

В Афганистане в день выборов произошёл ряд нападений, в том числе – взрыв смертника в столице Кабуле. Из-за атак погибли по меньшей мере 25 человек, еще десятки пострадали.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

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Так, несколько взрывов произошли на участках в столице страны Кабуле. На севере города подорвался террорист-смертник, убив по меньшей мере 15 человек и многим нанеся ранений.

В провинции Гор в центре Афганистана в результате нападения погибли 11 полицейских. В северном городе Кундуз 53 человека были ранены и трое убиты в результате различных инцидентов.

Несмотря на нападения, президент Афганистана Ашраф Гани, голосуя, призвал "всех афганцев, молодых и старых, женщин и мужчин" воспользоваться своим правом голоса.

Ранее "Талибан" и террористическое "Исламское государство" угрожали сорвать выборы – накануне были убиты по меньшей мере десять кандидатов.

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На выборах также зафиксировали много препятствий, связанных с техническими и организационными проблемами. По всей стране от людей поступают жалобы о том, что избирательные участки не открываются вовремя, там отсутствует персонал, нет избирательных материалов или есть сбой в работе биометрических устройств контроля.