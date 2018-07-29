18:40
29 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
22°C
28°C 19°C
  • понедельник
    28°C 21°C
  • вторник
    27°C 20°C
  • среда
    26°C 18°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ГОДОВЩИНА КРЕЩЕНИЯ РУСИ ДТП С HUMMER В КИЕВЕ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Чеченские игры разума. Миллиардер из трущоб
Вєсті Кремля
19:21, 28 июля
Вести.UA. Жир. Украинский прототип Тэтчер. Телефонный хулиган Ляшко
Вєсті.UA
18:25, 28 июля
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
ГОДОВЩИНА КРЕЩЕНИЯ РУСИ ДТП С HUMMER В КИЕВЕ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Кровавый протест в Чили: на участников марша за легализацию абортов напали с ножами

20 Читати новину українською

В Столице Чили Сантьяго неизвестные люди в масках напали с ножами на трех участников марша за поддержку бесплатных и легальных абортов.

Об этом сообщает издание The Guardian.

Читайте также: Одну из стран Латинской Америки снова всколыхнуло мощное землетрясение

Отмечается, что одна из женщин получила проникающие ножевые ранения в живот, две другие участницы марша получили ножевые ранения ног, однако угрозы их жизни нет.

Сообщается, что в инциденте пострадал один правоохранитель. Сотрудники правоохранительных органов не задержали ни одного подозреваемого.

Участники движения подозревают в нападении членов радикальной организации, которая выступает против абортов.

Протест начался празднично, но мы почувствовали, как настроение изменилось, когда мы узнали, что группа экстремистов выставила баррикады и разбросала по земле внутренности животных,
– сказала член Чилийской организации против насилия в отношении женщин Антония Орельяна.

Ответственность за протест взяла на себя группа "Социально патриотическое движение", однако члены организации отрицают свою причастность к нападению на активисток.

"Это террористический акт представителей меньшинства, которые хотят нас напугать", – сказала одна из участниц марша, которая попросила не называть ее имени.

Добавим, что в ряде латиноамериканских стран, включая Чили, аборт считается уголовным преступлением.

Теги: Жертвы Фотоновости Чили
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
 21 сентября 2016 , 04:19 13
"Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
 21 августа 2017 , 11:52
Число жертв взрыва в московском ресторане 9 января выросло до трех человек
 12 января 2012 , 11:47
В России гаишники устроили крестный ход против ДТП
 19 ноября 2017 , 00:20
Открывай легендарные места: Сопот
 9 апреля , 12:00
Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
 16 апреля , 15:00
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук