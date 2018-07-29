Кровавый протест в Чили: на участников марша за легализацию абортов напали с ножами

В Столице Чили Сантьяго неизвестные люди в масках напали с ножами на трех участников марша за поддержку бесплатных и легальных абортов.

Об этом сообщает издание The Guardian.

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Отмечается, что одна из женщин получила проникающие ножевые ранения в живот, две другие участницы марша получили ножевые ранения ног, однако угрозы их жизни нет.

Сообщается, что в инциденте пострадал один правоохранитель. Сотрудники правоохранительных органов не задержали ни одного подозреваемого.

Участники движения подозревают в нападении членов радикальной организации, которая выступает против абортов.

Протест начался празднично, но мы почувствовали, как настроение изменилось, когда мы узнали, что группа экстремистов выставила баррикады и разбросала по земле внутренности животных,

– сказала член Чилийской организации против насилия в отношении женщин Антония Орельяна.

Ответственность за протест взяла на себя группа "Социально патриотическое движение", однако члены организации отрицают свою причастность к нападению на активисток.

"Это террористический акт представителей меньшинства, которые хотят нас напугать", – сказала одна из участниц марша, которая попросила не называть ее имени.

Добавим, что в ряде латиноамериканских стран, включая Чили, аборт считается уголовным преступлением.