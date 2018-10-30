Кровавый разгон Майдана и элитная недвижимость: что известно о новом главе Киевщины

Разгонял Майдан, избежал люстрации, воровал государственные деньги, а теперь возглавил Киевскую область. Это все про Александра Терещука, которого Петр Порошенко официально назначил на управление Киевщиной.

Генерал-майору Терещуку 54 года, более 30 из них он работал на руководящих должностях в милиции. Сначала столичной, а с 2012 года – Волынской. И во времена Революции достоинства расправлялся с Евромайданом в Луцке. И отправлял местный "Беркут" в Киев расстреливать митингующих.

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Но это не помешало ему в июле 2014 года возглавить столичное управление МВД. Пока он не попал под люстрацию, как чиновник преступной власти. Вскоре указом президента из-под действия закона вывели и перевели в Нацгвардию, якобы, чтобы направить в зону АТО.

На фронт Терещук не поехал, а вопреки закону восстановился в должности. Его уволил второй раз уже Арсен Аваков – за сопротивление реформе МВД, которую проводили грузинские менеджеры. С тех пор Терещук пошел в руководители области и занял кресло заместителя председателя Одесской ОГА. Хотя по люстрации не имел бы на это право в течение 10 лет.

Пока был на должности в милиции, нажил целый автопарк дорогих авто и построил трехэтажный дом в столичном районе Жуляны. Имение возвели на земле, которую Киевсовет вместо настоящих киевлян раздал подставным людям. Получили ее мать и жена Терещука.



Александр Терещук

Заменил на посту главы Киевщины Александра Горгана. Тот собрался на выборы в Верховную Раду. Он – ставленник Ярослава Москаленко, председателя депутатской группы "Воля народа". А у Порошенко с ним конфликт. Поэтому, чтобы не потерять важный регион, он решил заменить руководителя накануне выборов.

Кадровая политика Президента Порошенко достаточно известна. Ему нужны лояльные люди, а еще лучше – лояльные и чем-то скомпрометированные для того, чтобы их легче было держать на крючке. Генерал Терещук – очень удобная персона для Порошенко. Полностью лояльный и умеет, что главное, работать как с правоохранителями, так и с бюджетниками,

– пояснил Дмитрий Гнап.

Этот человеческий ресурс понадобится ему на выборах в других областях. На прошлой неделе правительство подготовило сразу четыре указа об увольнении глав ОГА: Киевской, Луганской, Черновицкой и Черкасской. С начала года руководителя Донецкой области Павла Жебривского забрал в аудиторы НАБУ от президента. Зато посадил Александра Куця, который был главой СБУ в Донецкой и Луганской областях. А на Волыни вместо Игоря Палицы с "Укропа" назначил еще одного генерала милиции Александра Савченко.

И это еще не последняя кадровая ротация перед выборами, считают эксперты. Занимается ею президент единолично, правительство лишь формально подает кандидатов на утверждение. Все из-за изменения закона О государственной службе. В прошлом году осенью на него подал председатель БПП Артур Герасимов, а приняли их на удивление быстро. Отныне конкурсный отбор проводить не обязательно. А руководители областей и районов, вопреки Конституции, не являются государственными служащими. И могут заниматься политической деятельностью.

Президенты приходят и уходят. Вместе с ними приходит вся команда, не только Администрация Президента, но и председатели ОГА и РГА. И в этом есть проблема, потому что, во-первых, политическая предвзятость у них есть. А во-вторых, нет постоянства государственной службы,

– отметил эксперт по реформе госслужбы "Реанимационного пакета реформ" Сергей Сорока.

Итак, Петр Порошенко выстраивает президентскую вертикаль, которой в Украине нет по закону. Взаимодействует с руководителями областей в администрации главы государства Виталий Ковальчук. В августе он еще и официально возглавил избирательный штаб Порошенко.

До выборов остались считанные месяцы, а гарант все больше концентрирует в своих руках административный ресурс.