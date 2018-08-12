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Кровью и потом: белорусская спортсменка выиграла марафон несмотря на кровотечение из носа

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Ольга Мазуронак, несмотря на кровотечение, сумела выиграть золотую медаль
Ольга Мазуронак, несмотря на кровотечение, сумела выиграть золотую медаль

На чемпионате Европы по легкой атлетике золотую награду в марафоне среди женщин выиграла белоруска Ольга Мазуронак. При этом выиграла она несмотря на сильное кровотечение из носа, которое у нее началась во время забега.

На тридцатой минуте забега у белоруски началось сильное кровотечение. Остановить его Мазуронак пыталась с помощью салфеток, которыми вытирала лицо и использовала как тампоны, чтобы остановить кровотечение. Причем это могло повлиять на дыхание спортсменки, из-за чего она могла сойти с дистанции. Однако белоруска продолжила бег, при этом находясь в лидерах.

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Уже в конце марафона Мазуронак почти сошла с дистанции. Но не из-за кровотечения, а потому, что сбилась с дороги. Но сумела вернуться на трассу, и в итоге выиграть марафонский забег.

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Теги: Новости спорта Новости Беларуси легкая атлетика
Источник: 24 Канал
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