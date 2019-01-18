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      Кругленькие суммы за голубое топливо: почему украинцы переплачивают за газ и что с этим делать

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      В своих платежках за декабрь украинцы, в частности жители столицы, уже увидели достаточно большие суммы за голубое топливо. Журналисты 24 канала выяснили, почему так произошло.

      В 2017 году Кабмин постановил: если счетчика нет, население платит за газ из расчета 3,3 куба на одного человека. И уже в конце 2018-го облгазы через суд добились возврата норм, которые действовали еще в 1996-ом.

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      Тогда украинцы еще не знали об электрочайниках, микроволновых плитах и мультиварках, и пользовались газовой плитой чаще.

      Большинство украинцев убеждены, что круглые суммы в платежках – из-за повышения, которое правительство одобрило из-за требования МВФ. И этот рост цен заложили еще в ноябре 2018 года. Декабрьское подорожание коснулось тех, в чьих квартирах нет газовых счетчиков.

      То есть теперь те, кто пользуются газом, но не имеют счетчика, должны платить почти по 10 кубов в месяц. А если не будет горячей воды, то облгаз "нарисует" в платежке 18 кубов, и это только с одного человека.

      Платіжки за газ
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      Если же в квартире проживает, к примеру, семья из четырех человек, то придется платить не 113 гривен в месяц, а 335. А летом, когда часто отключают горячую воду – 625.

      Платіжки за газ
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      В газовых конторах заверили: их учет показывает, что каждый житель столицы потребляет не 3 куба газа, и даже не 10, а все 14. Эксперт по энергоэффективности Татьяна Бойко рассказала, что в среднем на человека выходит таки 3 куба. Только вот платят не все, поэтому облгазы недосчитываются денег за газ.

      В квартире может работать какое-то производство. Там, например, пекут торты. Конечно, что такое помещение потребляет гораздо больше газа,
      – добавила она.

      Единственный выход, чтобы не платить за потребленный соседями газ – установить счетчики. Кстати, многие украинцы уже оплатили их газовым компаниям.

      Облгазы должны были еще до 2018 года установить счетчики во всех квартирах, а таких – примерно 3 миллиона. Не успели, поэтому государство дало им новый срок, до 1 января 2021-го.

      Закон предусматривал такой механизм: если ты установил счетчик, то эти средства должны вернуть. К сожалению, за 2018-й год правительство не приняло постановления, которое бы урегулировало, как эти деньги будут возвращаться. Поэтому ни один потребитель не получит возврат,
      – пояснил Алексей Хабатюк, эксперт по энергоэффективности "Нафтогаз Украины".

      Купить самостоятельно счетчик может не каждый, ведь прибор учета стоит от 700 до 4000 гривен. Еще 2-3 тысячи нужно заплатить за его установку. Кабмин мог бы принять новое постановление и уменьшить нормы, и почему-то этого не делает.

      Не учитывают проблему и в Нацкомиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг. Кроме этого, почему-то никто не интересуется, куда облгазы, 70% из которых принадлежит олигарху Дмитрию Фирташу, потратили средства населения, за которые должны были установить счетчики.

      Автор: Леся Выговская
      Теги: Новости Украины Нафтогаз Газ Тарифы на газ Энергетика Энергоэффективность Новости Киева
      Источник: 24 канал
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