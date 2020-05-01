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      Круглосуточная работа, сложные условия: эксклюзивный комментарий самоизолированных врачей Днепра

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      В Днепре больница имени Мечникова оказывает медицинскую помощь пациентам с COVID-19. Для этого там выделено несколько корпусов – интенсивной терапии, терапевтическое для больных средней тяжести и родильное отделения.

      Об этом в прямом эфире на 24 канале рассказал заместитель главного врача имени Мечникова Александр Толубаев.

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      Он объяснил, что в больнице круглосуточно работают лаборатории для определения ПЦР-реакции у пациентов с подтвержденным COVID-19. Также на рабочем месте постоянно находится около 25 медицинских работников. Это те, которые решили не подвергать опасности свои семьи и которые не могут изолироваться от них.

      ПЛР-тести в Україні інфографіка 24 канал
      ПЦР-тесты в Украине / Инфографика​ 24 канала

      "Рабочие условия достаточно сложные, потому что приходится находиться в специальной защитной одежде, которую очень трудно носить по несколько часов. Она фактически, как костюм сталевара, или, как парник, в котором очень-очень жарко", – объяснил Александр Толубаев.

      "Хочу отметить, что наши условия пребывания достаточно комфортные. Конечно, дома лучше, но пребывание в больнице достаточно комфортно и никаких жалоб я не могу предоставить по этому поводу", – добавил врач-анестезиолог Сергей Захарченко.

      О больных COVID-19 в больнице

      Анестезиолог объяснил, что в больнице находится 6 больных, у которых подтверждена инфекция COVID-19. Со всеми работают врачи и медсестры, которые должны изолироваться. Также он рассказал о пациентке с тяжелым состоянием заболевания COVID-19, которую уже выписали из больницы.

      Мы выполнили все необходимые меры по ее лечению. Все они были в цель. Пациентка выздоровела, ее выписали домой, чему были очень рады,
      – рассказал Сергей Захарченко.

      "Она заболела 1 апреля, а 3 апреля обратилась к врачу. Была госпитализирована и переведена к нам 9 апреля с подтвержденным COVID-19. При поступлении было крайне тяжелое состояние. Были очень сомнительные прогнозы, но благодаря врачам-анестезиологам, работе всей команде, поддержки администрации – мы сделали все возможное", – объяснил Александр Толубаев.

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      Главный врач добавил, что все медицинские работники, контактирующие непосредственно с пациентами с подтвержденным COVID-19 обследуются методом ПЦР. Среди медицинских работников, ни одного ПЦР-положительного не обнаружено. Все работники здоровы.

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      Автор: Мария Лелека
      Теги: Карантин в Украине 2020 Новости Украины Медицина Новости Здоровье Лечение Коронавирус в Украине Новости Днепра
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