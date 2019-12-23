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      Круглосуточный телефон доверия в Киеве: куда обращаться и как работает

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      Отговорить от самоубийства или помочь оправиться от домашнего насилия. В Киевском городском центре работы с женщинами ввели круглосуточный телефон доверия. Воспользоваться помощью могут и мужчины, и дети. Психологи говорят, работы столько, что трудно выдержать такую большую нагрузку.

      В Киеве заработал круглосуточный телефон доверия, куда за сутки поступает 20 звонков. Чаще всего звонят люди, которые страдают от насилия в семье. Однако, бывают и более сложные случаи.

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      "Это очень большая ответственность, это большое эмоциональное напряжение. Когда звонят суицидальники – это очень трудно. Потому что мы должны человеку дать ресурс для того, чтобы человек хотел дальше жить и справляться со своей ситуацией", – рассказала психолог Киевского городского центра работы с женщинами Алена Грицай.

      Во время звонков, психологи могут сразу присоединить и полицию.

      В Киеве запустилась "Полина" – это отряд, который призван работать исключительно с домашним насилием. У нас с ними есть договоренность, что наш колцентр работает с районными отделениями. Мы сразу направляем телефонный звонок, если есть такая необходимость,
      – пояснила директор Киевского городского центра работы с женщинами Татьяна Зотова.

      Психологи говорят, чтобы сообщить о насилии в семье, звонят даже дети.

      "Обычно это могут быть дети, потому что они очень остро переживают состояние, когда мама с папой ссорятся. Тем более это переходный период. Мы общаемся, мы пытаемся ребенку объяснить, почему и как стабилизировать эмоциональное состояние", – добавила психолог Киевского городского центра работы с женщинами Алена Грицай.

      Телефон довіри
      Работницы телефона доверия

      Из-за такой напряженной работы, директор центра говорит, уже уволилось два психологов.

      Они не выдержали нагрузки и они, к сожалению, ушли. Также таким критерием для них была заработная плата, она не может быть такой для хорошего специалиста в этой области,
      – заявила директор Киевского городского центра работы с женщинами Татьяна Зотова.

      От пяти до семи тысяч гривен – такая заработная плата у психолога сегодня. Пока, телефон доверия работает в тестовом режиме, но уже в феврале 2020 года там планируют заработать полноценно.

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      К тому же на базе центра создадут и кризисные комнаты на правом и левом берегу столицы. Там можно будет получить убежище и психологическую помощь. Если вам нужна консультация психолога, можно позвонить по телефону 1500. Сейчас центр ищет подготовленных специалистов, а еще выискивает возможность увеличить заработную плату.

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      Автор: Виктория Кутьина
      Теги: Новости Украины Новости Киева
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